Американский Институт по изучению войны (ISW) внимательно проанализировал развитие боевых действий на фронте и пришел к выводу, что российские захватчики не смогли продвинуться вперед по ключевым направлениям фронта. Более того, в Сумской области враг несет колоссальные потери.

Ситуация на фронте — что происходит на самом деле

Американские аналитики обращают внимание на то, что солдаты РФ продолжили наступательные операции на севере Сумщины, однако снова потерпели серию поражений во время своих штурмов.

Кроме того, указано, что российские военкоры даже не скрывают, что их силы несут масштабные потери вблизи Бессалевки на Сумском направлении.

Согласно данным ISW, все это происходит на фоне массового дезертирства и нехватки должной подготовки, связи и радиосвязи.

Аналитики также отмечают, что мощные удары украинских дронов постоянно препятствуют процессу пополнения вражеских резервов.

Также указано, что в Харьковской области солдаты РФ тоже постоянно сталкиваются с провалами своих операций, пытаясь продвинуться глубже.

Россия утверждает, что якобы ВСУ удерживают только 10% Волчанская, однако, согласно геолокационным кадрам ISW, продвижение российских войск в этом городе можно оценить на 34,7%. Поделиться

Российские штурмы не утихают и возле Доброполья, однако все напрасно.

Минобороны РФ распространило информацию о захвате Вильчего, однако никаких доказательств этому нет.