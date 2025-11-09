ISW заявил о новых поражениях армии РФ на фронте

Американский Институт по изучению войны (ISW) внимательно проанализировал развитие боевых действий на фронте и пришел к выводу, что российские захватчики не смогли продвинуться вперед по ключевым направлениям фронта. Более того, в Сумской области враг несет колоссальные потери.
Главные тезисы
- Украинским воинам удается успешно сдерживать российское нашествие.
- Армия РФ распространяет много фейков для информационного давления на украинцев.
Ситуация на фронте — что происходит на самом деле
Американские аналитики обращают внимание на то, что солдаты РФ продолжили наступательные операции на севере Сумщины, однако снова потерпели серию поражений во время своих штурмов.
Кроме того, указано, что российские военкоры даже не скрывают, что их силы несут масштабные потери вблизи Бессалевки на Сумском направлении.
Согласно данным ISW, все это происходит на фоне массового дезертирства и нехватки должной подготовки, связи и радиосвязи.
Аналитики также отмечают, что мощные удары украинских дронов постоянно препятствуют процессу пополнения вражеских резервов.
Также указано, что в Харьковской области солдаты РФ тоже постоянно сталкиваются с провалами своих операций, пытаясь продвинуться глубже.
Российские штурмы не утихают и возле Доброполья, однако все напрасно.
Минобороны РФ распространило информацию о захвате Вильчего, однако никаких доказательств этому нет.
