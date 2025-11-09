Фицо выступил против предоставления 185 млрд евро для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо четко дал понять, что не согласится с использованием замороженных российских активов для поддержки Украины. Что важно понимать, речь идет о сумме в 185 миллиардов евро.

Фицо снова блокирует помощь Украине

В настоящее время власти Евросоюза активно пытаются добиться реализации плана, что позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до 185 миллиардов евро.

Что важно понимать, речь идет о большей части российских суверенных активов, которые заморожены в Европе, — без их конфискации.

Однако препятствием на этом пути стало опасение Бельгии, на территории которой находится ключевая часть этих росактивов.

На фоне последних событий Роберт Фицо тоже решил бросить вызов Евросоюзу.

Словакия не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут израсходованы на военные расходы в Украине. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По его убеждению, использование росактивов в пользу Украины будет только "подогревать" войну.