Фіцо виступив проти надання 185 млрд євро для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо чітко дав зрозуміти, що не згодиться на використання заморожених російських активів для підтримки України. Що важливо розуміти, йдеться про суму в розмірі 185 мільярдів євро.

Фіцо знову блокує допомогу Україні

Наразі влада Євросоюзу активно намагається добитися реалізації плану, що дасть можливість урядам країн ЄС використати для підтримки України до 185 мільярдів євро.

Що важливо розуміти, йдеться про більшу частину російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, — без їхньої конфіскації.

Однак перешкодою на цьому шляху стало побоювання Бельгії, на території якої знаходиться ключова частина цих росактивів.

На тлі останніх подій Роберт Фіцо також вирішив кинути виклик Євросоюзу.

Словаччина не братиме участі в будь-яких юридичних або фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові витрати в Україні. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

На його переконання, використання росактивів на користь України лише "підігріватиме" війну.