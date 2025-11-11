Трамп хоче вилучили з резолюції ООН згадку про цілісність України та засудження РФ
Трамп хоче вилучили з резолюції ООН згадку про цілісність України та засудження РФ

Трамп
Джерело:  Kyiv Post

Інсайдери видання Kyiv Post повідомляють, що команда президента США Дональда Трампа запропонувала вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму й інших територій.

Головні тези:

  • Згадана резолюція завжди була для України важливим дипломатичним інструментом.
  • Це ще один доказ того, що Трамп радикально змінює підхід США до російсько-української війни.

Чого добивається команда Трампа

Що важливо розуміти, йдеться про резолюцію, яку офіційний Київ кожного року подає до Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН.

Це документ, що має назву “Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь”.

У згаданій резолюції прямо підтверджувалася територіальна цілісність і суверенітет України, засуджувалася російська окупація Криму та інших територій, а також воєнні злочини загарбників.

Однак зараз Трамп та його команда мають намір вилучити ці формулювання.

За словами інсайдерів, Штати добиваються, щоб цього разу документ подали у ширшому форматі — під назвою «війна в Україні» — без згадок про “територіальну цілісність” чи “агресію” Росії.

Ситуацію що склалася на умовах анонімності прокоментував один з європейських дипломатів:

Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії.

Як вам таке?

