Трамп хоче вилучили з резолюції ООН згадку про цілісність України та засудження РФ

Інсайдери видання Kyiv Post повідомляють, що команда президента США Дональда Трампа запропонувала вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму й інших територій.
Головні тези:
- Згадана резолюція завжди була для України важливим дипломатичним інструментом.
- Це ще один доказ того, що Трамп радикально змінює підхід США до російсько-української війни.
Чого добивається команда Трампа
Що важливо розуміти, йдеться про резолюцію, яку офіційний Київ кожного року подає до Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН.
Це документ, що має назву “Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь”.
У згаданій резолюції прямо підтверджувалася територіальна цілісність і суверенітет України, засуджувалася російська окупація Криму та інших територій, а також воєнні злочини загарбників.
Однак зараз Трамп та його команда мають намір вилучити ці формулювання.
За словами інсайдерів, Штати добиваються, щоб цього разу документ подали у ширшому форматі — під назвою «війна в Україні» — без згадок про “територіальну цілісність” чи “агресію” Росії.
Ситуацію що склалася на умовах анонімності прокоментував один з європейських дипломатів:
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-