"Цього не станеться". Трампа дав гучну обіцянку щодо РФ

На переконання американського лідера Дональда Трампа, загарбницька війна Росії проти України ніколи не переросте у Третю світову, оскільки він просто не дозволить Кремлю її масштабувати.
Головні тези:
- Трамп зізнався, що не збирається втягувати США у жодну з можливих воєн.
- Однак якщо це все ж станеться — він планує діяти жорстко.
Трамп обіцяє, що не допустить Третю світову
Очільник Білого дому вкотре повторив, що російсько-українська війна ніколи б не почалася, якби він, а не Джо Байден, на той момент був президентом США.
На цьому тлі американський лідер вкотре почав хизуватися кількістю воєн, які йому, мовляв, вдалося завершити у різних куточках світу.
Що важливо розуміти, під час передвиборчої кампанії лідер республіканців обіцяв, що завершить війну РФ проти України за 24 години, якщо повернеться на пост президента США.
Минуло понад 9 місяців, після повернення Трампа у Білий дім, однак бойові дії в Україні досі тривають.
