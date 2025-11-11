"Цього не станеться". Трампа дав гучну обіцянку щодо РФ
"Цього не станеться". Трампа дав гучну обіцянку щодо РФ

The White House
Трамп обіцяє, що не допустить Третю світову

На переконання американського лідера Дональда Трампа, загарбницька війна Росії проти України ніколи не переросте у Третю світову, оскільки він просто не дозволить Кремлю її масштабувати.

Головні тези:

  • Трамп зізнався, що не збирається втягувати США у жодну з можливих воєн.
  • Однак якщо це все ж станеться — він планує діяти жорстко.

Трамп обіцяє, що не допустить Третю світову

Очільник Білого дому вкотре повторив, що російсько-українська війна ніколи б не почалася, якби він, а не Джо Байден, на той момент був президентом США.

А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі американський лідер вкотре почав хизуватися кількістю воєн, які йому, мовляв, вдалося завершити у різних куточках світу.

Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воювати. Якщо я у війні, ми швидко переможемо, і це буде жорстоко. Але знаєте що? Я не хочу воювати, — заявив Дональд Трамп.

Що важливо розуміти, під час передвиборчої кампанії лідер республіканців обіцяв, що завершить війну РФ проти України за 24 години, якщо повернеться на пост президента США.

Минуло понад 9 місяців, після повернення Трампа у Білий дім, однак бойові дії в Україні досі тривають.

