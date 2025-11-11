"Цього не станеться". Трампа дав гучну обіцянку щодо РФ

На переконання американського лідера Дональда Трампа, загарбницька війна Росії проти України ніколи не переросте у Третю світову, оскільки він просто не дозволить Кремлю її масштабувати.

Трамп обіцяє, що не допустить Третю світову

Очільник Білого дому вкотре повторив, що російсько-українська війна ніколи б не почалася, якби він, а не Джо Байден, на той момент був президентом США.

А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер вкотре почав хизуватися кількістю воєн, які йому, мовляв, вдалося завершити у різних куточках світу.

Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воювати. Якщо я у війні, ми швидко переможемо, і це буде жорстоко. Але знаєте що? Я не хочу воювати, — заявив Дональд Трамп. Поширити

Що важливо розуміти, під час передвиборчої кампанії лідер республіканців обіцяв, що завершить війну РФ проти України за 24 години, якщо повернеться на пост президента США.