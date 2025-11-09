Путін вирішив добити російський бізнес для продовження війни
Путін вирішив добити російський бізнес для продовження війни

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін наказав уряду країни-агресорки суттєво підвищити державні мита для бізнесу з метою наповнення бюджету, який спорожнів через витрати на загарбницьку війну проти України.

Головні тези:

  • Експерти проаналізували проєкт поправок, які підготував Мінфін РФ.
  • Він вказує на те, що команда Путіна відчайдушно шукає гроші для наповнення бюджету.

Кремль не боїться задушити російський бізнес

Що важливо розуміти, нове скандальне рішення було ухвалене слідом за підвищенням ПДВ, податковою реформою для малого бізнесу та запровадженням нового "технологічного збору" з імпортних товарів.

Фактично цей крок команди Путіна заганяє російських підприємців на межу виживання.

Так, вже наступного року, в країні-агресорці:

  • вдесятеро зросте мито за реєстрацію повітряних суден усіх типів,

  • на третину зросте мито за надання ліцензії на виробництво та поставки алкоголю,

  • будуть введені додаткові мита за отримання ліцензій.

Окрім того, наголошується, що держмито за видачу документа про відповідність вимогам федеральних авіаційних правил у цивільній авіації зросте до 6,5 тис. руб., а за держреєстрацію цивільних літаків — до 50 тис. руб.

Мито за надання ліцензії на виробництво, зберігання та поставки виробленого етилового спирту зросте з 9,5 млн до 13 млн руб. Вводяться мита отримання ліцензії ФСБ (100 тис. руб.), мита за внесення змін до реєстру ліцензій (від 10 тис. до 30 тис. руб.), і навіть за продовження ліцензій (100 тис. руб.).

