Російський диктатор Володимир Путін наказав уряду країни-агресорки суттєво підвищити державні мита для бізнесу з метою наповнення бюджету, який спорожнів через витрати на загарбницьку війну проти України.

Кремль не боїться задушити російський бізнес

Що важливо розуміти, нове скандальне рішення було ухвалене слідом за підвищенням ПДВ, податковою реформою для малого бізнесу та запровадженням нового "технологічного збору" з імпортних товарів.

Фактично цей крок команди Путіна заганяє російських підприємців на межу виживання.

Так, вже наступного року, в країні-агресорці:

вдесятеро зросте мито за реєстрацію повітряних суден усіх типів,

на третину зросте мито за надання ліцензії на виробництво та поставки алкоголю,

будуть введені додаткові мита за отримання ліцензій.

Окрім того, наголошується, що держмито за видачу документа про відповідність вимогам федеральних авіаційних правил у цивільній авіації зросте до 6,5 тис. руб., а за держреєстрацію цивільних літаків — до 50 тис. руб.