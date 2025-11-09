Путин решил добить российский бизнес для продолжения войны

Российский диктатор Владимир Путин приказал правительству страны-агрессорки существенно повысить государственные пошлины для бизнеса с целью наполнения бюджета, опустевшего из-за расходов на захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
- Эксперты проанализировали проект поправок, подготовленных Минфином РФ.
- Он указывает, что команда Путина отчаянно ищет деньги для наполнения бюджета.
Кремль не боится задушить российский бизнес
Что важно понимать, новое скандальное решение было принято вслед за повышением НДС, налоговой реформой для малого бизнеса и введением нового "технологического сбора" с импортных товаров.
Фактически, этот шаг команды Путина загоняет российских предпринимателей на грань выживания.
Так, уже в следующем году в стране-агрессорке:
в десять раз вырастет пошлина за регистрацию воздушных судов всех типов,
на треть вырастет пошлина за предоставление лицензии на производство и поставки алкоголя,
будут введены дополнительные пошлины за получение лицензий.
Кроме того, указано, что госпошлина за выдачу документа о соответствии требованиям федеральных авиационных правил в гражданской авиации вырастет до 6,5 тыс. руб., а за госрегистрацию гражданских самолетов — до 50 тыс. руб.
