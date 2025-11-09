Путин решил добить российский бизнес для продолжения войны

Российский диктатор Владимир Путин приказал правительству страны-агрессорки существенно повысить государственные пошлины для бизнеса с целью наполнения бюджета, опустевшего из-за расходов на захватническую войну против Украины.

Кремль не боится задушить российский бизнес

Что важно понимать, новое скандальное решение было принято вслед за повышением НДС, налоговой реформой для малого бизнеса и введением нового "технологического сбора" с импортных товаров.

Фактически, этот шаг команды Путина загоняет российских предпринимателей на грань выживания.

Так, уже в следующем году в стране-агрессорке:

в десять раз вырастет пошлина за регистрацию воздушных судов всех типов,

на треть вырастет пошлина за предоставление лицензии на производство и поставки алкоголя,

будут введены дополнительные пошлины за получение лицензий.

Кроме того, указано, что госпошлина за выдачу документа о соответствии требованиям федеральных авиационных правил в гражданской авиации вырастет до 6,5 тыс. руб., а за госрегистрацию гражданских самолетов — до 50 тыс. руб.