Путин решил добить российский бизнес для продолжения войны
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин решил добить российский бизнес для продолжения войны

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин приказал правительству страны-агрессорки существенно повысить государственные пошлины для бизнеса с целью наполнения бюджета, опустевшего из-за расходов на захватническую войну против Украины.

Главные тезисы

  • Эксперты проанализировали проект поправок, подготовленных Минфином РФ.
  • Он указывает, что команда Путина отчаянно ищет деньги для наполнения бюджета.

Кремль не боится задушить российский бизнес

Что важно понимать, новое скандальное решение было принято вслед за повышением НДС, налоговой реформой для малого бизнеса и введением нового "технологического сбора" с импортных товаров.

Фактически, этот шаг команды Путина загоняет российских предпринимателей на грань выживания.

Так, уже в следующем году в стране-агрессорке:

  • в десять раз вырастет пошлина за регистрацию воздушных судов всех типов,

  • на треть вырастет пошлина за предоставление лицензии на производство и поставки алкоголя,

  • будут введены дополнительные пошлины за получение лицензий.

Кроме того, указано, что госпошлина за выдачу документа о соответствии требованиям федеральных авиационных правил в гражданской авиации вырастет до 6,5 тыс. руб., а за госрегистрацию гражданских самолетов — до 50 тыс. руб.

Таможенная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта возрастет с 9,5 млн до 13 млн руб. Вводятся пошлины на получение лицензии ФСБ (100 тыс. руб.), пошлины за внесение изменений в реестр лицензий (от 10 тыс. до 30 тыс. руб.), а также за продление лицензий (100 тыс. руб.).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Эстонии предупреждает Украину о планах Путина
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский нанес санкционный удар по команде Путина
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабный экспорт оружия для Украины задерживается — известна причина
Шатдаун в США – проблемы для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?