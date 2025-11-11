Масштабна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ, Крим та ТОТ Донеччини — відео

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом ночі 11 листопада Сили оборони України встигли уразити Саратовський НПЗ, що знаходиться на території країни-агресорки Росії. Окрім того, під удари українських воїнів потрапили АТ “Морской нєфтяной термінал” у Феодосії та низка об’єктів на ТОТ Донеччини.

Генштаб звітує про ураження кількох важливих ворожих цілей

З метою послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ.

Що важливо розуміти, воно займається виробництвом понад 20 видів нафтопродуктів.

Насамперед йдеться про бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і.

Ба більше, цей НПЗ безпосередньо залучений до забезпечення потреб російських загарбників у війні проти України.

Внаслідок атаки прогриміла низка вибухів, а також спалахнула масштабна пожежа.

Також уражено АТ «Морской нєфтяной тєрмінал» (ФЕОДОСІЯ, АР Крим, ТОТ) — ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ба більше, вказано, на ТОТ Донецької області під удар українських воїнів потрапив склад матеріально-технічних ресурсі армії РФ у Донецьку, а також зосередження живої сили у районі Очеретиного.