Масштабна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ, Крим та ТОТ Донеччини — відео
Масштабна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ, Крим та ТОТ Донеччини — відео

Генштаб ЗСУ
Генштаб звітує про ураження кількох важливих ворожих цілей
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом ночі 11 листопада Сили оборони України встигли уразити Саратовський НПЗ, що знаходиться на території країни-агресорки Росії. Окрім того, під удари українських воїнів потрапили АТ “Морской нєфтяной термінал” у Феодосії та низка об’єктів на ТОТ Донеччини.

Головні тези:

  • У районі НПЗ гриміли вибухи, а також почалася пожежа.
  • Усі наслідки українських ударів наразі уточнюються.

Генштаб звітує про ураження кількох важливих ворожих цілей

З метою послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ.

Що важливо розуміти, воно займається виробництвом понад 20 видів нафтопродуктів.

Насамперед йдеться про бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і.

Ба більше, цей НПЗ безпосередньо залучений до забезпечення потреб російських загарбників у війні проти України.

Внаслідок атаки прогриміла низка вибухів, а також спалахнула масштабна пожежа.

Також уражено АТ «Морской нєфтяной тєрмінал» (ФЕОДОСІЯ, АР Крим, ТОТ) — ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ба більше, вказано, на ТОТ Донецької області під удар українських воїнів потрапив склад матеріально-технічних ресурсі армії РФ у Донецьку, а також зосередження живої сили у районі Очеретиного.

Усі результати завданих ударів наразі уточнюються.

