Україна уразила 3 райони зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби, 10 листопада, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу три райони зосередження особового складу російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1 357-день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 11 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 153 180 (+1 020) осіб
танків — 11 342 (+0) од.
бойових броньованих машин — 23 553 (+1) од.
артилерійських систем — 34 366 (+17) од.
РСЗВ — 1 539 (+1) од.
засоби ППО — 1 239 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 642 (+217) од.
крилаті ракети — 3 926 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 036 (+79) од.
спеціальна техніка — 3 993 (+0) од.
Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.
