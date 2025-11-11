Україна уразила 3 райони зосередження армії РФ
Україна уразила 3 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби, 10 листопада, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу три райони зосередження особового складу російських загарбників. 

Головні тези:

  • Розпочався 1 357-день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 11 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 153 180 (+1 020) осіб

  • танків — 11 342 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 23 553 (+1) од.

  • артилерійських систем — 34 366 (+17) од.

  • РСЗВ — 1 539 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 239 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 642 (+217) од.

  • крилаті ракети — 3 926 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 036 (+79) од.

  • спеціальна техніка — 3 993 (+0) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.

