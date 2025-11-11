Росія масовано атакувала Одещину — фото та відео наслідків

Протягом ночі 11 листопада російські окупанти завдавали масованого удару безпілотниками по Одеської області. ДСНС та місцева влада підтвердили: ворог знову пошкодив об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, щонайменше одна людина постраждала.
Головні тези:
- Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок атаки, на обʼєктах енергетичної інфраструктури.
- Від ДСНС залучались 4 одиниці техніки та 22 рятувальника, від місцевих пожежних команд — 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Наслідки атаки Росії на Одеську область 11 листопада
Першими подробицями про ситуацію в регіоні поділився голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він офіційно підтвердив, що сили ППО змогли успішно знешкодити більшість російських БПЛА, проте частина з них все ж уразила цивільні об'єкти.
Цього разу під удари ворога потрапили одразу кілька енергетичних об'єктах. Внаслідок цього почалися пожежі на різних локаціях, однак працівники ДСНС змогли швидко приборкати вогонь.
Окрім того, вказано, що армія РФ влучила у депо "Укрзалізниці" та адміністративних будівель.
Щонайменше один цивільний отримав осколкові поранення, медики надали йому необхідну допомогу.
