Росія масовано атакувала Одещину — фото та відео наслідків

Протягом ночі 11 листопада російські окупанти завдавали масованого удару безпілотниками по Одеської області. ДСНС та місцева влада підтвердили: ворог знову пошкодив об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, щонайменше одна людина постраждала.

Наслідки атаки Росії на Одеську область 11 листопада

Першими подробицями про ситуацію в регіоні поділився голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він офіційно підтвердив, що сили ППО змогли успішно знешкодити більшість російських БПЛА, проте частина з них все ж уразила цивільні об'єкти.

Цього разу під удари ворога потрапили одразу кілька енергетичних об'єктах. Внаслідок цього почалися пожежі на різних локаціях, однак працівники ДСНС змогли швидко приборкати вогонь.

Фото: t.me/odeskaODA

Окрім того, вказано, що армія РФ влучила у депо "Укрзалізниці" та адміністративних будівель.

Щонайменше один цивільний отримав осколкові поранення, медики надали йому необхідну допомогу.

Фото: t.me/odeskaODA

Наразі критична інфраструктура регіону працює на генераторах, у громадах відкрито пункти незламності. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення Одещини. Поширити