Росія масовано атакувала Одещину — фото та відео наслідків
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Одещину — фото та відео наслідків

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Наслідки атаки Росії на Одеську область 11 листопада
Read in English

Протягом ночі 11 листопада російські окупанти завдавали масованого удару безпілотниками по Одеської області. ДСНС та місцева влада підтвердили: ворог знову пошкодив об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, щонайменше одна людина постраждала.

Головні тези:

  • Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли  внаслідок атаки, на  обʼєктах енергетичної інфраструктури.
  • Від ДСНС залучались 4 одиниці техніки та 22 рятувальника, від місцевих пожежних  команд — 2 одиниці  техніки та 7 чоловік особового складу.

Наслідки атаки Росії на Одеську область 11 листопада

Першими подробицями про ситуацію в регіоні поділився голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він офіційно підтвердив, що сили ППО змогли успішно знешкодити більшість російських БПЛА, проте частина з них все ж уразила цивільні об'єкти.

Цього разу під удари ворога потрапили одразу кілька енергетичних об'єктах. Внаслідок цього почалися пожежі на різних локаціях, однак працівники ДСНС змогли швидко приборкати вогонь.

Фото: t.me/odeskaODA

Окрім того, вказано, що армія РФ влучила у депо "Укрзалізниці" та адміністративних будівель.

Щонайменше один цивільний отримав осколкові поранення, медики надали йому необхідну допомогу.

Фото: t.me/odeskaODA

Наразі критична інфраструктура регіону працює на генераторах, у громадах відкрито пункти незламності. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення Одещини.

Фото: t.me/odeskaODA

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німецький генерал попереджає про вторгнення Росії в НАТО в будь-який момент
Александр Зольфранк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська проводять контрнаступ у Покровську
Битва за Покровськ - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО підтвердила влучання 59 російських дронів на 18 локаціях
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - звіт роботи ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?