Россия массированно атаковала Одесскую область — фото и видео
Россия массированно атаковала Одесскую область — фото и видео

Олег Кипер / Одесская ОВА
Последствия атаки России на Одесскую область 11 ноября
Read in English
Читати українською

В течение ночи 11 ноября российские оккупанты наносили массированный удар беспилотниками по Одесской области. ГСЧС и местные власти подтвердили: враг снова повредил объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, по меньшей мере, один человек пострадал.

Главные тезисы

  • Спасатели ликвидировали возникшие в результате атаки пожары на объектах энергетической инфраструктуры.
  • От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 22 спасателя, от местных пожарных команд - 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Последствия атаки России на Одесскую область 11 ноября

Первыми подробностями о ситуации в регионе поделился глава Одесской ОВО Олег Кипер.

Он официально подтвердил, что силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство российских БПЛА, однако часть из них поразила гражданские объекты.

В этот раз под удары врага попали сразу несколько энергетических объектов. В результате начались пожары на различных локациях, однако работники ГСЧС смогли быстро потушить огонь.

Фото: t.me/odeskaODA

Кроме того, указано, что армия РФ попала в депо "Укрзализныци" и административные здания.

По меньшей мере, один гражданский получил осколочные ранения, медики оказали ему необходимую помощь.

Фото: t.me/odeskaODA

Пока критическая инфраструктура региона работает на генераторах, в общинах открыты пункты несокрушимости. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против гражданского населения Одесщины.

Фото: t.me/odeskaODA

