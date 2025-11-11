Россия массированно атаковала Одесскую область — фото и видео

В течение ночи 11 ноября российские оккупанты наносили массированный удар беспилотниками по Одесской области. ГСЧС и местные власти подтвердили: враг снова повредил объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, по меньшей мере, один человек пострадал.

Последствия атаки России на Одесскую область 11 ноября

Первыми подробностями о ситуации в регионе поделился глава Одесской ОВО Олег Кипер.

Он официально подтвердил, что силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство российских БПЛА, однако часть из них поразила гражданские объекты.

В этот раз под удары врага попали сразу несколько энергетических объектов. В результате начались пожары на различных локациях, однако работники ГСЧС смогли быстро потушить огонь.

Фото: t.me/odeskaODA

Кроме того, указано, что армия РФ попала в депо "Укрзализныци" и административные здания.

По меньшей мере, один гражданский получил осколочные ранения, медики оказали ему необходимую помощь.

Фото: t.me/odeskaODA

Пока критическая инфраструктура региона работает на генераторах, в общинах открыты пункты несокрушимости. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против гражданского населения Одесщины.