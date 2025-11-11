Россия массированно атаковала Одесскую область — фото и видео

В течение ночи 11 ноября российские оккупанты наносили массированный удар беспилотниками по Одесской области. ГСЧС и местные власти подтвердили: враг снова повредил объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, по меньшей мере, один человек пострадал.
Главные тезисы
- Спасатели ликвидировали возникшие в результате атаки пожары на объектах энергетической инфраструктуры.
- От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 22 спасателя, от местных пожарных команд - 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Последствия атаки России на Одесскую область 11 ноября
Первыми подробностями о ситуации в регионе поделился глава Одесской ОВО Олег Кипер.
Он официально подтвердил, что силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство российских БПЛА, однако часть из них поразила гражданские объекты.
В этот раз под удары врага попали сразу несколько энергетических объектов. В результате начались пожары на различных локациях, однако работники ГСЧС смогли быстро потушить огонь.
Кроме того, указано, что армия РФ попала в депо "Укрзализныци" и административные здания.
По меньшей мере, один гражданский получил осколочные ранения, медики оказали ему необходимую помощь.
