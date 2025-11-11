ПВО подтвердила попадание 59 российских дронов на 18 локациях
Украина
ПВО подтвердила попадание 59 российских дронов на 18 локациях

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - отчет работы ПВО
Read in English
Читати українською

В течение ночи 10-11 ноября российские войска совершали атаку на Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно обезвредить 53 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, востоке и юге страны.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Новая атака России на Украину — отчет работы ПВО

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Следует отметить, что около 80 из них — "шахеды".

Под удары врага попали прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 59 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

