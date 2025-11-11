ПВО подтвердила попадание 59 российских дронов на 18 локациях

В течение ночи 10-11 ноября российские войска совершали атаку на Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно обезвредить 53 вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, востоке и юге страны.
- Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Новая атака России на Украину — отчет работы ПВО
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Следует отметить, что около 80 из них — "шахеды".
Под удары врага попали прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 59 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-