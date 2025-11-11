ППО підтвердила влучання 59 російських дронів на 18 локаціях
ППО підтвердила влучання 59 російських дронів на 18 локаціях

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - звіт роботи ППО
Read in English

Протягом ночі 10-11 листопада російські війська здійснювали атаку на Україні 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити 53 ворожих цілей.

Головні тези:

Повітряний бій відбувався на півночі, сході та півдні країни.

Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Нова атака Росії на Україну — звіт роботи ППО

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".

Під удари ворога потрапили прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

