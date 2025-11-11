ППО підтвердила влучання 59 російських дронів на 18 локаціях

Протягом ночі 10-11 листопада російські війська здійснювали атаку на Україні 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити 53 ворожих цілей.
Головні тези:
Повітряний бій відбувався на півночі, сході та півдні країни.
Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Нова атака Росії на Україну — звіт роботи ППО
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".
Під удари ворога потрапили прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
