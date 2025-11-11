Українські війська проводять контрнаступ у Покровську

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що ситуація в районі Покровська та Мирнограда Донецької області залишається вкрай складною. Попри це, Сили оборони України здійснюють успішні контрнаступальні дії, завдяки якими вже вдалося сповільнити наступ російських загарбників.

Битва за Покровськ — останні подробиці

Згідно з даними аналітиків, Сили оборони України нещодавно змогли звільнити Родинське (на північ від Покровська), щоб утримати північний фланг так званої "кишені".

Окрім того, наголошується, що українські захисники одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях. Головна мета — заблокувати потенційне просування армії РФ на південному фланзі "кишені".

Просування російських військ на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося, ймовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ, — наголошує команда ISW. Поширити

Попри те, солдати РФ активно проривають на сході та півдні Покровська.

З високою імовірністю це свідчить про те, що російські окупанти можуть спробувати створити "підкишеню", щоб посилити власні зусилля з оточення Сиди оборони у місті і, врешті-решт, змусити українські війська відступити з ширшої "кишені".

Російські сили, ймовірно, також зберігають контроль над вогнем по українських наземних лініях комунікацій (GLOC) у "кишені", що ускладнює українську логістику. Поширити