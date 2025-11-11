Українські війська проводять контрнаступ у Покровську

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що ситуація в районі Покровська та Мирнограда Донецької області залишається вкрай складною. Попри це, Сили оборони України здійснюють успішні контрнаступальні дії, завдяки якими вже вдалося сповільнити наступ російських загарбників.
Головні тези:
- Інформація про оперативне оточення Покровська не відповідає дійсності.
- У місті точаться бої, українські воїни намагаються відкинути ворога.
Битва за Покровськ — останні подробиці
Згідно з даними аналітиків, Сили оборони України нещодавно змогли звільнити Родинське (на північ від Покровська), щоб утримати північний фланг так званої "кишені".
Окрім того, наголошується, що українські захисники одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях. Головна мета — заблокувати потенційне просування армії РФ на південному фланзі "кишені".
Попри те, солдати РФ активно проривають на сході та півдні Покровська.
З високою імовірністю це свідчить про те, що російські окупанти можуть спробувати створити "підкишеню", щоб посилити власні зусилля з оточення Сиди оборони у місті і, врешті-решт, змусити українські війська відступити з ширшої "кишені".
