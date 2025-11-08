Завдяки ДШВ тримається Покровський напрямок — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Завдяки ДШВ тримається Покровський напрямок — Зеленський

Зеленський розповів про успіхи ДШВ
Джерело:  Інтерфакс-Україна

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, саме завдяки міці Десантно-штурмових військ під натиском російських загарбників досі тримається Покровський напрямок та вся Донецька область.

Головні тези:

  • Курська операція стала можливою саме завдяки силам українських десантників.
  • На результати ДШВ рівняють й інші складові Сил оборони України.

Зеленський розповів про успіхи ДШВ

Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають День десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Президент України привітав воїнів із професійним святом та вручив їм державні нагороди.

Сьогодні ми відзначаємо важливий день - день наших десантно-штурмових військ, день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних людей... Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок, Добропільська операція та тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глава держави, дійсно героїчна Курська операція була успішно реалізована саме завдяки силам українських десантників.

Володимир Зеленський вкотре зауважив, що без вражаючих успіхів ДШВ на полі бою просто неможливо уявити сильні результати всієї України.

Саме тому український лідер публічно висловив вдячність за службу кожного воїна десантно-штурмових військ.

Він наголосив, що кожен підрозділ ДШВ - це гордість.

На цьому тлі він закликав українців та світ ушанувати пам’ять всіх полеглих воїнів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО знищили російський "Тріумф" та склад боєприпасів у Криму — відео
ССО
ССО провели нову успішну операцію в Криму
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна призупинила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні
ДПСУ
Пропускні операції на кордоні тимчасово призупинені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вночі масовано атакувала Київщину — кількість постраждалих зросла
Київська ОВА
Київщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?