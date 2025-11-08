Завдяки ДШВ тримається Покровський напрямок — Зеленський

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, саме завдяки міці Десантно-штурмових військ під натиском російських загарбників досі тримається Покровський напрямок та вся Донецька область.
Головні тези:
- Курська операція стала можливою саме завдяки силам українських десантників.
- На результати ДШВ рівняють й інші складові Сил оборони України.
Зеленський розповів про успіхи ДШВ
Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають День десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Президент України привітав воїнів із професійним святом та вручив їм державні нагороди.
За словами глава держави, дійсно героїчна Курська операція була успішно реалізована саме завдяки силам українських десантників.
Володимир Зеленський вкотре зауважив, що без вражаючих успіхів ДШВ на полі бою просто неможливо уявити сильні результати всієї України.
Саме тому український лідер публічно висловив вдячність за службу кожного воїна десантно-штурмових військ.
Він наголосив, що кожен підрозділ ДШВ - це гордість.
На цьому тлі він закликав українців та світ ушанувати пам’ять всіх полеглих воїнів.
