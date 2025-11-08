Росія вночі масовано атакувала Київщину — кількість постраждалих зросла

За його словами, у Вишгородському районі постраждали четверо жінок. Троє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще одну жінку 1983 року народження прооперували в місцевій лікарні — у неї осколкове поранення стегна. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.