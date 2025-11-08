Росія вночі масовано атакувала Київщину — кількість постраждалих зросла

На Київщині триває ліквідація наслідків нічної масованої атаки Росії. Ворог знову бив по мирних населених пунктах та об’єктах критичної інфраструктури.
Головні тези:
- Росія атакувала Київщину уночі, використовуючи ракети та ударні дрони, завдаючи ударів по мирних населених пунктах та критичній інфраструктурі.
- Четверо людей постраждали в результаті російських обстрілів на Київщині, з яких одну жінку 1983 року народження прооперували внаслідок осколкового поранення стегна.
- Унаслідок атаки в регіоні пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди, гаражі та було відключено електроенергію в деяких районах.
4 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Київщини
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.
В Обухівському районі поранено чоловіка 1975 року народження — у нього відкрита рана передпліччя, лікування проходитиме амбулаторно.
Внаслідок ударів у Вишгородському районі пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди та гаражі. У Бориспільському районі також пошкоджено один будинок. На об’єктах вибито вікна, посічено фасади та покрівлі.
Наразі в області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Влада закликає мешканців користуватися світлом відповідально та ощадливо.
У ніч проти 8 листопада Росія знову завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши одночасно ракети різних типів та ударні дрони. Основною ціллю ворога традиційно стала енергетична інфраструктура.
