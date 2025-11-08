Росія вночі масовано атакувала Київщину — кількість постраждалих зросла
Росія вночі масовано атакувала Київщину — кількість постраждалих зросла

На Київщині триває ліквідація наслідків нічної масованої атаки Росії. Ворог знову бив по мирних населених пунктах та об’єктах критичної інфраструктури.

  • Росія атакувала Київщину уночі, використовуючи ракети та ударні дрони, завдаючи ударів по мирних населених пунктах та критичній інфраструктурі.
  • Четверо людей постраждали в результаті російських обстрілів на Київщині, з яких одну жінку 1983 року народження прооперували внаслідок осколкового поранення стегна.
  • Унаслідок атаки в регіоні пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди, гаражі та було відключено електроенергію в деяких районах.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, у Вишгородському районі постраждали четверо жінок. Троє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще одну жінку 1983 року народження прооперували в місцевій лікарні — у неї осколкове поранення стегна. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

В Обухівському районі поранено чоловіка 1975 року народження — у нього відкрита рана передпліччя, лікування проходитиме амбулаторно.

Внаслідок ударів у Вишгородському районі пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди та гаражі. У Бориспільському районі також пошкоджено один будинок. На об’єктах вибито вікна, посічено фасади та покрівлі.

Наразі в області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Влада закликає мешканців користуватися світлом відповідально та ощадливо.

У ніч проти 8 листопада Росія знову завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши одночасно ракети різних типів та ударні дрони. Основною ціллю ворога традиційно стала енергетична інфраструктура.

