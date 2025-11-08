Россия ночью массированно атаковала Киевщину — количество пострадавших возросло

В Киевской области продолжается ликвидация последствий ночной массированной атаки России. Враг снова бил по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Россия вновь атаковала Киевщину ночью, применяя ракеты и ударные дроны по мирным населенным пунктам и инфраструктуре.
- В результате российской атаки четверо человек пострадали, частные дома, автомобили и инфраструктура были повреждены.
- Глава Киевской ОВ сообщил о пострадавших и разрушениях, призывая жителей использовать электроэнергию ответственно.
4 человека пострадали в результате российских обстрелов Киевщины
Об этом сообщает глава Киевской ОВ Николай Калашник.
В Обуховском районе ранен мужчина 1975 года рождения — у него открыта рана предплечья, лечение будет проходить амбулаторно.
В результате ударов в Вышгородском районе повреждены 20 частных домов, три автомобиля, хозяйственные постройки и гаражи. В Бориспольском районе также поврежден один дом. На объектах выбиты окна, иссечены фасады и кровли.
В настоящее время в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Власти призывают жителей пользоваться светом ответственно и бережливо.
В ночь на 8 ноября Россия вновь нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, применив одновременно ракеты разных типов и ударные дроны. Основной целью неприятеля традиционно стала энергетическая инфраструктура.
