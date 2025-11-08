Россия ночью массированно атаковала Киевщину — количество пострадавших возросло
В Киевской области продолжается ликвидация последствий ночной массированной атаки России. Враг снова бил по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Россия вновь атаковала Киевщину ночью, применяя ракеты и ударные дроны по мирным населенным пунктам и инфраструктуре.
  • В результате российской атаки четверо человек пострадали, частные дома, автомобили и инфраструктура были повреждены.
  • Глава Киевской ОВ сообщил о пострадавших и разрушениях, призывая жителей использовать электроэнергию ответственно.

4 человека пострадали в результате российских обстрелов Киевщины

Об этом сообщает глава Киевской ОВ Николай Калашник.

По его словам, в Вышгородском районе пострадали четыре женщины. Трое из них получили острую реакцию на стресс, еще одну женщину 1983 года прооперировали в местной больнице — у нее осколочное ранение бедра. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

В Обуховском районе ранен мужчина 1975 года рождения — у него открыта рана предплечья, лечение будет проходить амбулаторно.

В результате ударов в Вышгородском районе повреждены 20 частных домов, три автомобиля, хозяйственные постройки и гаражи. В Бориспольском районе также поврежден один дом. На объектах выбиты окна, иссечены фасады и кровли.

В настоящее время в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Власти призывают жителей пользоваться светом ответственно и бережливо.

В ночь на 8 ноября Россия вновь нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, применив одновременно ракеты разных типов и ударные дроны. Основной целью неприятеля традиционно стала энергетическая инфраструктура.

