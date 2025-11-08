ССО знищили російський "Тріумф" та склад боєприпасів у Криму — відео

Сили спеціальних операцій України (ССО) офіційно підтвердили, успішне здійснення низки ударів по російських військових цілях у тимчасово окупованому Криму. У межах нової операції вдалося знищити пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" та склад боєприпасів 18-ї армії РФ.
Головні тези:
- Українські воїни уразили ворожі цілі ще понад місяць тому.
- З міркувань безпеки результати атаки розкривають лише зараз.
ССО провели нову успішну операцію в Криму
Як повідомляє Командування ССО, це вдалося зробити завдяки злагодженій взаємодії Руху опору Сил спеціальних операцій та підрозділів Deep strike.
Фінальний етап цієї місії пройшов ще 6 жовтня 2025 року, однак про її результати не розголошувалося раніше з метою збереження оперативної безпеки.
Після цього українські дрони потужно атакували склад боєприпасів у Криму.
Ба більше, також протягом 6 жовтня воїни ССО встигли успішно ліквідувати пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».
За словами українських воїнів, вони продовжать здійснювати асиметричні дії, аж поки не змусять ворога відступити.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-