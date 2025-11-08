ССО знищили російський "Тріумф" та склад боєприпасів у Криму — відео
ССО знищили російський "Тріумф" та склад боєприпасів у Криму — відео

ССО
ССО провели нову успішну операцію в Криму

Сили спеціальних операцій України (ССО) офіційно підтвердили, успішне здійснення низки ударів по російських військових цілях у тимчасово окупованому Криму. У межах нової операції вдалося знищити пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" та склад боєприпасів 18-ї армії РФ. 

Головні тези:

  • Українські воїни уразили ворожі цілі ще понад місяць тому.
  • З міркувань безпеки результати атаки розкривають лише зараз.

ССО провели нову успішну операцію в Криму

Як повідомляє Командування ССО, це вдалося зробити завдяки злагодженій взаємодії Руху опору Сил спеціальних операцій та підрозділів Deep strike.

Фінальний етап цієї місії пройшов ще 6 жовтня 2025 року, однак про її результати не розголошувалося раніше з метою збереження оперативної безпеки.

Представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії РФ у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу.

Після цього українські дрони потужно атакували склад боєприпасів у Криму.

Ба більше, також протягом 6 жовтня воїни ССО встигли успішно ліквідувати пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України.

За словами українських воїнів, вони продовжать здійснювати асиметричні дії, аж поки не змусять ворога відступити.

