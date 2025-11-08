У Дніпрі зросла кількість загиблих унаслідок удару Росії

Мер Дніпра Борис Філатов офіційно підтвердив, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Дніпро в ніч на 8 листопада зросла до трьох.
Головні тези:
- Наразі в Дніпрі під завалами тривають пошуки ще однієї людини.
- Сили ППО успішно здійснили супровід та знищення значної частини ворожих повітряних цілей.
Що відомо про ситуацію в Дніпрі
За словами міського голови, аж поки не буде завершена рятувальна операція — кількість жертв буде рости.
На цьому тлі Борис Філатов офіційно підтвердив, що вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти.
Що важливо розуміти, 7-8 листопада російські загарбники завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Для цього ворог використав ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування.
Сили ППО змогли успішно знешкодити 415 ворожих повітряних цілей.
