Україна уразила 3 райони зосередження російських загарбників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 3 райони зосередження російських загарбників

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки армії РФ.

Головні тези:

  • Почався 1 354 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 7 листопада на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 8 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу  — близько 1 150 100 (+1 190) осіб

  • танків — 11 330 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 23 544 (+1) од.

  • артилерійських систем — 34 321 (+20) од.

  • РСЗВ — 1 538 (+3) од.

  • засоби ППО — 1 239 (+1) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+1) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)

  • крилаті ракети — 3 918 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 66 795 (+72) од.

  • спеціальна техніка — 3 993 (+0) од.

Вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Це рекорд. Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні
Володимир Зеленський
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Дніпропетровщину — є загибла та потерпілі
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ ударила по Києву та Полтавщині — фото наслідків
ДСНС України
РФ ударила по Києву та Полтавщині — фото наслідків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?