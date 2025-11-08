Україна уразила 3 райони зосередження російських загарбників

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1 354 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 7 листопада на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 8 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 150 100 (+1 190) осіб
танків — 11 330 (+0) од.
бойових броньованих машин — 23 544 (+1) од.
артилерійських систем — 34 321 (+20) од.
РСЗВ — 1 538 (+3) од.
засоби ППО — 1 239 (+1) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+1) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)
крилаті ракети — 3 918 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 66 795 (+72) од.
спеціальна техніка — 3 993 (+0) од.
Вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.
