Украина поразила 3 района сосредоточения российских захватчиков

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1354 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 7 ноября на фронте произошло 181 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 8 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 150 100 (+1 190) человек
танков — 11 330 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 23 544 (+1) ед.
артиллерийских систем — 34 321 (+20) ед.
РСЗО — 1 538 (+3) ед.
средства ПВО — 1239 (+1) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 928 (+250) ед. (количество уточняется)
крылатые ракеты — 3 918 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 66 795 (+72) ед.
специальная техника — 3 993 (+0) ед.
Вчера противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил десять ракет, сбросил 164 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 4 923 обстрела, в том числе 148 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.
