Украина поразила 3 района сосредоточения российских захватчиков

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 8 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 150 100 (+1 190) человек

танков — 11 330 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 23 544 (+1) ед.

артиллерийских систем — 34 321 (+20) ед.

РСЗО — 1 538 (+3) ед.

средства ПВО — 1239 (+1) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 928 (+250) ед. (количество уточняется)

крылатые ракеты — 3 918 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 66 795 (+72) ед.

специальная техника — 3 993 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил десять ракет, сбросил 164 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4 923 обстрела, в том числе 148 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.