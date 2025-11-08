Украина поразила 3 района сосредоточения российских захватчиков
Украина поразила 3 района сосредоточения российских захватчиков

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 8 ноября 2025 года
Читати українською

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1354 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 7 ноября на фронте произошло 181 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 8 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 150 100 (+1 190) человек

  • танков — 11 330 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 544 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 34 321 (+20) ед.

  • РСЗО — 1 538 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1239 (+1) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 928 (+250) ед. (количество уточняется)

  • крылатые ракеты — 3 918 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 66 795 (+72) ед.

  • специальная техника — 3 993 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил десять ракет, сбросил 164 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4 923 обстрела, в том числе 148 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.

