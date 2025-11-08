РФ ударила по Киеву и Полтавщине — фото последствий

В течение ночи 8 ноября российские оккупанты совершали воздушные атаки на разные регионы Украины. В этот раз под ударами врага оказались Полтавская область, а также столица Киев.

Первые подробности новых атак РФ на Украину

Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве, утром 8 ноября армия РФ совершила очередную атаку дронов на столицу.

Спасатели приехали сразу на два адреса в Печерском районе.

В частности, на одной из локаций произошло возгорание четырех малотоннажных грузовиков, повреждены 2 здания и рядом припаркованные автомобили. Спасатели ликвидировали пожар. Поделиться

Кроме того, указано, что по другому адресу горение обломков БПЛА ликвидировано до прибытия подразделения.

В этот раз никто из жителей столицы не пострадал.

Также ночью страна-агрессорка била по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в Горишних Плавнях.

По словам местных властей, в городе нет света, воды и тепла — фактически они переходят в режим чрезвычайной ситуации.

Просим сохранять спокойствие, помогать людям, нуждающимся в этом, беречь заряд устройств, экономно использовать ресурсы. Поделиться

Более того, пока электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга.

В городе развертывается работа пунктов несокрушимости для жителей города.

Также указано, что в Полтавской области уже объявили специальный график аварийных отключений.