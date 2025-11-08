РФ ударила по Киеву и Полтавщине — фото последствий

В течение ночи 8 ноября российские оккупанты совершали воздушные атаки на разные регионы Украины. В этот раз под ударами врага оказались Полтавская область, а также столица Киев.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, в Киеве никто не пострадал.
- Из-за российских ударов электроснабжения нет на всей территории Кременчуга.
Первые подробности новых атак РФ на Украину
Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве, утром 8 ноября армия РФ совершила очередную атаку дронов на столицу.
Спасатели приехали сразу на два адреса в Печерском районе.
Кроме того, указано, что по другому адресу горение обломков БПЛА ликвидировано до прибытия подразделения.
В этот раз никто из жителей столицы не пострадал.
Также ночью страна-агрессорка била по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в Горишних Плавнях.
По словам местных властей, в городе нет света, воды и тепла — фактически они переходят в режим чрезвычайной ситуации.
Более того, пока электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга.
В городе развертывается работа пунктов несокрушимости для жителей города.
Также указано, что в Полтавской области уже объявили специальный график аварийных отключений.
