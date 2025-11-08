РФ ударила по Києву та Полтавщині — фото наслідків
РФ ударила по Києву та Полтавщині — фото наслідків

РФ ударила по Києву та Полтавщині — фото наслідків
Протягом ночі 8 листопада російські окупанти здійснювали повітряні атаки на різні регіони України. Цього разу під ударами ворога опинилася Полтавська область, а також столиця Київ.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, в Києві ніхто не постраждав.
  • Через російські удари наразі електропостачання відсутнє на всій території Кременчука.

Перші подробиці нових атак РФ на Україну

Як повідомляє головне управління ДСНС України у місті Києві, вранці 8 листопада армія РФ здійснив чергову атаку дронів на столицю.

Рятувальники приїхали одразу на дві адреси у Печерському районі.

Зокрема на одній з локацій сталося загоряння чотирьох малотонажних вантажівок, пошкоджено 2 будівлі та поруч припарковані автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Окрім того, наголошується, що за іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу.

Цього разу ніхто з мешканців столиці не постраждав.

Також вночі країна-агресорка била по одразу кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у Горішніх Плавнях.

За словами місцевої влади, у місті немає світла, води та тепла — фактично вона переходить у режим надзвичайної ситуації.

Просимо зберігати спокій, допомагати людям, які цього найбільше потребують, берегти заряд пристроїв, економно використовувати ресурси.

Ба більше, наразі електропостачання відсутнє на всій території Кременчука.

У місті розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.

Також вказано, що на Полтавщині вже оголосили спеціальний графік аварійних відключень.

