РФ ударила по Києву та Полтавщині — фото наслідків

Протягом ночі 8 листопада російські окупанти здійснювали повітряні атаки на різні регіони України. Цього разу під ударами ворога опинилася Полтавська область, а також столиця Київ.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, в Києві ніхто не постраждав.
- Через російські удари наразі електропостачання відсутнє на всій території Кременчука.
Перші подробиці нових атак РФ на Україну
Як повідомляє головне управління ДСНС України у місті Києві, вранці 8 листопада армія РФ здійснив чергову атаку дронів на столицю.
Рятувальники приїхали одразу на дві адреси у Печерському районі.
Окрім того, наголошується, що за іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу.
Цього разу ніхто з мешканців столиці не постраждав.
Також вночі країна-агресорка била по одразу кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у Горішніх Плавнях.
За словами місцевої влади, у місті немає світла, води та тепла — фактично вона переходить у режим надзвичайної ситуації.
Ба більше, наразі електропостачання відсутнє на всій території Кременчука.
У місті розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.
Також вказано, що на Полтавщині вже оголосили спеціальний графік аварійних відключень.
