Росія посилює Придніпровський напрямок фронту операторами БпЛА з Криму

На Придніпровському напрямку російські окупаційні війська посилюють свої підрозділи новими екіпажами операторів БпЛА, які пройшли навчання в навчальних центрах на території тимчасово окупованого Криму.

Росія перекидає дронарів з Криму на Придніпровський напрямок фронту

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

За даними нашої розвідки, на Придніпровському напрямку противник підтягнув поповнення операторів безпілотних літальних апаратів, які проходили навчання в навчальних центрах на території тимчасово окупованого Криму. Це декілька екіпажів, які надійшли для поповнення російських підрозділів, що зараз перебувають на цьому напрямку. Владислав Волошин Речник Сил оборони "Півдня"

Також речник зауважив, що противник останнім часом зосередився на розвідувальних і логістичних діях, а також перегрупуванні своїх сил і засобів. Активні штурмові дії на Придніпровському напрямку він практично не проводив.

За даними нашої розвідки, на Придніпровському чи Херсонському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні розвідки, вогневого ураження по виявлених цілях, а також логістичному забезпеченні, ротації, накопиченні на передових позиціях своїх сил і засобів, тому активних дій він за минулий місяць проводив мало, зосередившись на перегрупуванні сил і засобів. Поширити

За його словами, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках росіяни також проводять перекидання особового складу штурмових груп на передові позиції.

Це доволі складна і небезпечна операція, тому що за передовими позиціями в нас є так звана кілзона, переміщення в якій доволі небезпечне.

Волошин запевнив, що українські війська завдають ударів по всьому, що рухається, використовуючи дрони та артилерію. Російський противник, під прикриттям засобів РЕБ і за несприятливих погодних умов, намагається перекинути на передові позиції особовий склад штурмових груп.