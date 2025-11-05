Росія посилює Придніпровський напрямок фронту операторами БпЛА з Криму

На Придніпровському напрямку російські окупаційні війська посилюють свої підрозділи новими екіпажами операторів БпЛА, які пройшли навчання в навчальних центрах на території тимчасово окупованого Криму.
Головні тези:
- Нові екіпажі операторів БпЛА з Криму були перекинуті на Придніпровський напрямок фронту від російських підрозділів.
- Противник зосередився на розвідувальних діях та логістиці, уникаючи активних штурмових операцій на Придніпровському напрямку.
- Українські війська використовують дрони та артилерію для завдання ударів по ворожому особовому складу.
Росія перекидає дронарів з Криму на Придніпровський напрямок фронту
Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.
Також речник зауважив, що противник останнім часом зосередився на розвідувальних і логістичних діях, а також перегрупуванні своїх сил і засобів. Активні штурмові дії на Придніпровському напрямку він практично не проводив.
За його словами, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках росіяни також проводять перекидання особового складу штурмових груп на передові позиції.
Це доволі складна і небезпечна операція, тому що за передовими позиціями в нас є так звана кілзона, переміщення в якій доволі небезпечне.
Волошин запевнив, що українські війська завдають ударів по всьому, що рухається, використовуючи дрони та артилерію. Російський противник, під прикриттям засобів РЕБ і за несприятливих погодних умов, намагається перекинути на передові позиції особовий склад штурмових груп.
