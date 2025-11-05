Россия усиливает Приднепровское направление фронта операторами БпЛА из Крыма

На Приднепровском направлении российские оккупационные войска усиливают свои подразделения новыми экипажами операторов БПЛА, которые прошли обучение в учебных центрах на территории временно оккупированного Крыма.

Россия перекидывает дронарей из Крыма на Приднепровское направление фронта

Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.

По данным нашей разведки, в Приднепровском направлении противник подтянул пополнение операторов беспилотных летательных аппаратов, которые проходили обучение в учебных центрах на территории временно оккупированного Крыма. Это несколько экипажей, которые поступили для пополнения находящихся на этом направлении российских подразделений. Владислав Волошин Спикер Сил обороны "Юга"

Также спикер отметил, что противник в последнее время сосредоточился на разведывательных и логистических действиях, а также перегруппировке своих сил и средств. Активные штурмовые действия в Приднепровском направлении он практически не проводил.

По данным нашей разведки, на Приднепровском или Херсонском направлении противник сосредоточил усилия на проведении разведки, огневого поражения по выявленным целям, а также логистическом обеспечении, ротации, накоплении на передовых позициях своих сил и средств, поэтому активных действий он за прошлый месяц проводил мало, сосредоточившись на перегруппировке сил. Поделиться

По его словам, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях россияне также проводят опрокидывание личного состава штурмовых групп на передовые позиции.

Это довольно сложная и опасная операция, потому что по передовым позициям у нас есть так называемая килзона, перемещение в которой достаточно опасно.

Волошин заверил, что украинские войска наносят удары по всему, что двигается, используя дроны и артиллерию. Российский противник, под прикрытием средств РЭБ и в неблагоприятных погодных условиях, пытается перебросить на передовые позиции личный состав штурмовых групп.