Россия усиливает Приднепровское направление фронта операторами БпЛА из Крыма

На Приднепровском направлении российские оккупационные войска усиливают свои подразделения новыми экипажами операторов БПЛА, которые прошли обучение в учебных центрах на территории временно оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Российские войска усиливаются операторами БПЛА из Крыма на Приднепровском направлении фронта.
- Противник сосредоточился на разведывательных действиях и логистике, избегая активных штурмовых операций.
- Украинские войска используют дроны и артиллерию для нанесения ударов по вражескому личному составу.
Россия перекидывает дронарей из Крыма на Приднепровское направление фронта
Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.
Также спикер отметил, что противник в последнее время сосредоточился на разведывательных и логистических действиях, а также перегруппировке своих сил и средств. Активные штурмовые действия в Приднепровском направлении он практически не проводил.
По его словам, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях россияне также проводят опрокидывание личного состава штурмовых групп на передовые позиции.
Это довольно сложная и опасная операция, потому что по передовым позициям у нас есть так называемая килзона, перемещение в которой достаточно опасно.
Волошин заверил, что украинские войска наносят удары по всему, что двигается, используя дроны и артиллерию. Российский противник, под прикрытием средств РЭБ и в неблагоприятных погодных условиях, пытается перебросить на передовые позиции личный состав штурмовых групп.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-