ГУР уничтожило объекты ПВО армии РФ в Крыму — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР уничтожило объекты ПВО армии РФ в Крыму — видео

ГУР
Триумф
Read in English
Читати українською

Мастера ГУР уничтожили очередные объекты ПВО захватчиков в Крыму - эксклюзивное видео и детали операции.

Главные тезисы

  • Мастера ГУР провели успешную операцию по уничтожению объектов ПВО армии РФ в Крыму.
  • Атака была направлена на систему противовоздушной обороны московитов, в результате чего были уничтожены несколько важных объектов, включая РЛС и оборудование С-400.
  • Атака произошла ночью на 2 ноября, специалисты ГУР успешно поразили аэродромный смотровой радар и другие объекты.

Бойцы ГУР сожгли объекты ПВО армии РФ в Крыму

В ночь с 1 на 2 ноября мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны московитов во временно оккупированном Крыму.

В результате удара по враждебному пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный смотровой радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.

