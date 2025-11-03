ГУР уничтожило объекты ПВО армии РФ в Крыму — видео

Мастера ГУР уничтожили очередные объекты ПВО захватчиков в Крыму - эксклюзивное видео и детали операции.
Главные тезисы
- Мастера ГУР провели успешную операцию по уничтожению объектов ПВО армии РФ в Крыму.
- Атака была направлена на систему противовоздушной обороны московитов, в результате чего были уничтожены несколько важных объектов, включая РЛС и оборудование С-400.
- Атака произошла ночью на 2 ноября, специалисты ГУР успешно поразили аэродромный смотровой радар и другие объекты.
Бойцы ГУР сожгли объекты ПВО армии РФ в Крыму
В ночь с 1 на 2 ноября мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны московитов во временно оккупированном Крыму.
Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный смотровой радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.
