В Главном управлении разведки МОУ показали видео уничтожение в Васильевском районе Запорожской области командира армии РФ Василия Марзоева – сына генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, причастного к совершению военных преступлений против украинцев в Херсоне.
Главные тезисы
- ГУР показало эксклюзивное видео ликвидации оккупанта РФ Марзоева, сына генерал-лейтенанта, причастного к военным преступлениям в Херсоне.
- Спецназовцы успешно обнаружили и уничтожили позицию операторов дронов российских оккупационных сил в Запорожской области.
Ликвидация оккупанта Марзоева: эксклюзивное видео от спецназовцев ГУР
15 октября бойцы сводного отряда БПЛА Департамента активных действий ГУР МО Украины во время аэроразведки на Запорожском направлении фронта обнаружили позицию операторов дронов российских оккупационных сил в районе села Плавни Васильевского района.
По полученным разведчикам координатам успешно полетела управляемая авиабомба — закобзонить российских убийц.
В момент удара на позиции находился московитский лейтенант Василий Марзоев, командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии российской оккупационной армии.
Ликвидированный оккупант — сын генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ, причастного к совершению военных преступлений против гражданских украинцев в Херсоне.
