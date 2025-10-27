ГУР показало ексклюзивне відео ліквідації окупанта РФ Марзоєва
ГУР показало ексклюзивне відео ліквідації окупанта РФ Марзоєва

У Головному управлінні розвідки МОУ показали відео знищення у Василівському районі Запорізької області командира армії РФ Васілія Марзоєва - сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, причетного до скоєння воєнних злочинів проти українців у Херсоні.

Головні тези:

  • У ГУР було показано ексклюзивне відео ліквідації командира армії РФ Марзоєва.
  • Спецпризначенці ГУР успішно виявили та знищили позицію операторів дронів російських окупаційних сил.
  • Ліквідований окупант був сином генерал-лейтенанта, який був причетний до воєнних злочинів у Херсоні проти українців.

Ліквідація окупанта Марзоєва: ексклюзивне відео від спецпризначенців ГУР

15 жовтня бійці зведеного загону БпЛА Департаменту активних дій ГУР МО України під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району.

За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба — закобзонити російських убивць.

У момент удару на позиції перебував московитський лейтенант Василь Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії.

Ліквідований окупант ― син генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, який причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.

