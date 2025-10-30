У ГУР показали видео уничтожения партизанами средств коммуникации на территории РФ

От Ростова до Камчатки: партизаны уничтожают вражеские средства коммуникации на территории государства-агрессора. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Главные тезисы
- Партизаны уничтожают вражеские средства коммуникации на территории России от Ростова до Камчатки.
- Главное управление разведки представило видео уничтожения инфраструктуры коммуникаций.
- Башни сотовой связи и коммуникационное оборудование загораются по всей России, включая временно оккупированные территории Украины.
ГУР представило эффектное видео уничтожения средств коммуникации в РФ
По всей России продолжают загораться башни сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов.
Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается!
