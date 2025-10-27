ГУР обнародовало новые данные насчет иностранных компонентів ракет и беспилотников РФ

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions публикует информацию о 68 новых компонентах, обнаруженных в ракетах и БПЛА, примененных Россией против Украины.

ГУР нашло еще 68 иностранных компонентов в российском вооружении

В это обновление, в частности, вошли:

компоненты крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К",

аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал",

северокорейской баллистики KN-23/KN-24,

ударного БпЛА "Герань-2" (Shahed-136).

Именно эти средства поражения были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города.

На фоне новостей об успехах локализации российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей.

В то же время, два из шести типов средств поражения, примененных в этой атаке, поступают в РФ благодаря поддержке ее стратегических партнеров — Ирана и КНДР.

Это подчеркивает риски для регионов далеко за пределами Европы, в частности для Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Поделиться

Сегодняшнее обновление подтверждает, что действующие мировые практики экспортного контроля и механизмы взаимодействия между странами нуждаются в пересмотре и совершенствовании в ответ на новые вызовы военного времени.

Раздел "Компоненты в оружии" , содержащий информацию о почти 5,2 тыс. компонентов в 179 образцах вооружения, призван помочь цивилизованному миру в технологическом разоружении агрессоров.