ГУР обнародовало новые данные насчет иностранных компонентів ракет и беспилотников РФ

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions публикует информацию о 68 новых компонентах, обнаруженных в ракетах и БПЛА, примененных Россией против Украины.
Главные тезисы
- ГУР МО Украины раскрыло данные о 68 иностранных компонентах в российских ракетах и беспилотниках, использованных против Украины.
- Риски для регионов вне Европы поставок компонентов через Иран и КНДР подчеркивают необходимость пересмотра мировых практик экспортного контроля.
- Информация о 5,2 тыс. компонентах в разделе “Компоненты в оружии” поможет миру в технологическом разоружении агрессоров.
ГУР нашло еще 68 иностранных компонентов в российском вооружении
В это обновление, в частности, вошли:
компоненты крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К",
аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал",
северокорейской баллистики KN-23/KN-24,
ударного БпЛА "Герань-2" (Shahed-136).
Именно эти средства поражения были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города.
На фоне новостей об успехах локализации российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей.
В то же время, два из шести типов средств поражения, примененных в этой атаке, поступают в РФ благодаря поддержке ее стратегических партнеров — Ирана и КНДР.
Сегодняшнее обновление подтверждает, что действующие мировые практики экспортного контроля и механизмы взаимодействия между странами нуждаются в пересмотре и совершенствовании в ответ на новые вызовы военного времени.
Раздел "Компоненты в оружии" , содержащий информацию о почти 5,2 тыс. компонентов в 179 образцах вооружения, призван помочь цивилизованному миру в технологическом разоружении агрессоров.
