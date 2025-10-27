ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземних компонентів ракет та безпілотників РФ

ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” на порталі War&Sanctions публікує інформацію про 68 нових компонентів, виявлених у ракетах та БпЛА, застосованих Росією проти України.

ГУР знайшло ще 68 іноземних компонентів у російському озброєнні

До цього оновлення, зокрема, увійшли:

компоненти крилатої ракети 9М727 “Іскандер-К”,

аеробалістичної ракети Х-47М2 “Кінжал”,

північнокорейської балістики KN-23/KN-24,

ударного БпЛА “Гєрань-2” (Shahed-136).

Саме ці засоби ураження були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста.

На тлі новин “про успіхи локалізації” російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників.

Водночас два з шести типів засобів ураження, застосованих у цій атаці, надходять до РФ завдяки підтримці її стратегічних партнерів — Ірану та КНДР.

Це підкреслює ризики для регіонів далеко за межами Європи, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу. Поширити

Сьогоднішнє оновлення підтверджує, що чинні світові практики експортного контролю та механізми взаємодії між країнами потребують перегляду та вдосконалення у відповідь на нові виклики воєнного часу.

Розділ “Компоненти у зброї”, який містить інформацію щодо майже 5,2 тис. компонентів у 179 зразках озброєння, покликаний допомогти цивілізованому світу в технологічному роззброєнні агресорів.