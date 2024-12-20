Росія досі використовує західні компоненти в озброєнні — Україна надала США докази

Українські військові експерти надали США докази використання західних електронних компонентів у російській зброї, яка завдає ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни.

Росія досі використовує західні компоненти в озброєнні

У Міноборони зазначили, що відомство налагодило системну співпрацю з Офісом генерального інспектора міноборони США, завдяки чому проводять регулярні зустрічі, які спрямовані на контроль безпекової допомоги ЗСУ та формування санкційної політики щодо іноземних компаній, чия продукція виявлена в російському озброєнні.

Так, під час зустрічі представники науково-дослідної установи ЗСУ презентували Службі кримінальних розслідувань Офісу генінспектора міноборони США докладний аналіз імпортованої електроніки в російських озброєннях. Поширити

Зокрема йшлося про російські розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10", у яких виявили іноземні компоненти, а саме: системи наведення, навігаційні модулі, блоки керування та обчислювальні пристрої.

Україна передала повну інформацію щодо комплектуючих, включно з фотоматеріалами, серійними номерами, даними про країни походження та назвами компаній-виробників, що підтверджують системне використання західних технологій у виробництві російської військової техніки.

Представники США проявили значний інтерес до наданих матеріалів та наголосили на важливості подібних зустрічей. Вони додали, що це має створити підґрунтя для посилення санкційного тиску та перекриття каналів постачання електронної продукції, яка може використовуватися у воєнних злочинах.

У ракеті Х-101, якою Росія вдарила по Охматдиту, був американський чип

Одним із важливих елементів ракети був чип Field Programmable Gate Array, або F. P. G. A., вироблений такими американськими компаніями, як Advanced Micro Devices і Intel.

Цей чип використовується в пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений до продажу в Росію.