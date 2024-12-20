Росія досі використовує західні компоненти в озброєнні — Україна надала США докази

Українські військові експерти надали США докази використання західних електронних компонентів у російській зброї, яка завдає ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни.
Головні тези:
- Українські військові доказали використання западних компонентів у російській зброї, яка завдає ударів по цивільній інфраструктурі країни.
- Міноборони України налагодило співпрацю з Офісом генерального інспектора міноборони США для контролю безпекової допомоги та формування санкційної політики стосовно іноземних компаній у виробництві російської військової техніки.
- Важливість подібних зустрічей між Україною та США полягає в створенні підґрунтя для посилення санкційного тиску та перекриття каналів постачання електронної продукції для військових цілей.
- Росія використовує западні технології у виробництві своєї військової техніки, обходячи санкції та забезпечуючи поставки критично важливих компонентів для збройних сил.
- Наприклад, ракета Х-101, яка вдарила по Охматдиту, містила американський чип, який використовується у багатьох сферах, включаючи безпілотники, на який раніше було введено заборону на продаж в Росію.
Росія досі використовує західні компоненти в озброєнні
У Міноборони зазначили, що відомство налагодило системну співпрацю з Офісом генерального інспектора міноборони США, завдяки чому проводять регулярні зустрічі, які спрямовані на контроль безпекової допомоги ЗСУ та формування санкційної політики щодо іноземних компаній, чия продукція виявлена в російському озброєнні.
Зокрема йшлося про російські розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10", у яких виявили іноземні компоненти, а саме: системи наведення, навігаційні модулі, блоки керування та обчислювальні пристрої.
Україна передала повну інформацію щодо комплектуючих, включно з фотоматеріалами, серійними номерами, даними про країни походження та назвами компаній-виробників, що підтверджують системне використання західних технологій у виробництві російської військової техніки.
Представники США проявили значний інтерес до наданих матеріалів та наголосили на важливості подібних зустрічей. Вони додали, що це має створити підґрунтя для посилення санкційного тиску та перекриття каналів постачання електронної продукції, яка може використовуватися у воєнних злочинах.
У ракеті Х-101, якою Росія вдарила по Охматдиту, був американський чип
Одним із важливих елементів ракети був чип Field Programmable Gate Array, або F. P. G. A., вироблений такими американськими компаніями, як Advanced Micro Devices і Intel.
Цей чип використовується в пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений до продажу в Росію.
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