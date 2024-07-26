Атаки РФ по Україні. Російські ракети та дрони містять компоненти з понад 20 країн

Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і села України, містять компоненти, виготовлені у більш ніж 20 країнах.

Російські ракети та дрони мають деталі західного виробництва

Наші експерти знаходять у ракетах, якими Росія атакує Україну, іноземні компоненти. Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені у понад 20 країнах світу. Це Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США, Канада, Іран тощо.

Про це повідомила заступниця директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Наталія Нестор.

Нестор зазначила, що за 2023 рік експерти Київського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, провели близько 30 тисяч досліджень, пов'язаних з фактами воєнної агресії Росії проти України.

За її словами, експерти КНДІСЕ досліджують майже всі типи російських ракет (“Іскандер”, “Кинджал”, “Калібр”, Х-101, Х-55, Х-59 тощо), які Росія запускає по Україні. Крім того, об’єктами дослідження є ударні безпілотні літальні апарати типу Shaheed-136, Shaheed-121, а також розвідувальні безпілотники — “Картограф”, “Орлан-10”, Supercam.

Так, наприклад, у “Шахедах” це сервоприводи, процесори, перемикачі, генератори зі США, контактні наконечники з Ірану, свічки запалювання, індикатори з Китаю, електричні насоси паливні з Німеччини та Великої Британії, сальники з Тайваню, модулі Шотткі з Південної Кореї тощо. У ракеті “Кинджал” це датчики з Іспанії, буфери, діоди, трансивери, перетворювачі зі США, флеш-пам'ять з Тайваню, фільтри з Японії, реле з Німеччини, перетворювачі зі Швейцарії тощо. Поширити

Х-101

Це означає, що всі ракети та дрони, їхній основний високотехнологічний складник, без якого вони б не могли існувати, вироблений не в Росії, а в інших країнах. Мова про компоненти систем навігації, керування, наведення, мікросхеми, різноманітні чипи, датчики, плати тощо.

Нестор розповіла, що більшість електронних компонентів не мають виняткового призначення для зброї.

Є деталі подвійного призначення, які використовуються і в побуті. У пральних машинках, комп'ютерних технологіях, мережевому зв'язку тощо. Такі товари завозять для одного використання, а зрештою роблять складниками зброї. У ракетах одного типу немає однакового набору компонентів у конкретних системах. Виходять із того, що мають, що змогли завести до РФ.

Мікрочипи нідерландських компаній NXP і Nexperia також, попри санкції, і далі потрапляють до Росії. Продукцію NXP і Nexperia знаходили у БПЛА Shahed-136, ZALA, ПТЕРО, “Елерон-3СВ”, “Куб”, “Орлан-10”, “Тахион”, “Герань-2”, Х-101, ОТРК “Іскандер”.

У ракеті Х-101, якою Росія вдарила по Охматдиту, був американський чип

Одним із важливих елементів ракети був чип Field Programmable Gate Array, або F. P. G. A., вироблений такими американськими компаніями, як Advanced Micro Devices і Intel.

Цей чип використовується в пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений до продажу в Росію.

З початку війни Росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 млн дол, згідно з даними російської митниці. Ці поставки — лише одна зі складових зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції і зберегти поставки критично важливих технологій.

Китай став домінуючим постачальником мікросхем до Росії. За даними Semiconductor Industry Alliance, через Китай проходить 29% усіх напівпровідників. Чіпи F.P.G.A. у величезних кількостях надходять до китайських виробників, які встановлюють їх у продукти, що продаються по всьому світу.