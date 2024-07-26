Атаки РФ по Украине. Российские ракеты и дроны содержат компоненты из более чем 20 стран
Категория
Украина
Дата публикации

Атаки РФ по Украине. Российские ракеты и дроны содержат компоненты из более чем 20 стран

Х-101
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Источник:  Укринформ

Ракеты и беспилотники, используемые Россией для ежедневных атак на мирные города и села Украины, содержат компоненты, изготовленные в более чем 20 странах.

Главные тезисы

  • Российские ракеты и дроны, используемые против Украины, содержат компоненты из более чем 20 стран мира, включая США, Китай, Германию.
  • Использование западных компонентов позволяет России продолжать производство военной техники даже в условиях международного давления.
  • Российское оружие, включая ракеты и беспилотники, содержит зарубежные компоненты, что вызывает повышенную тревогу в международном сообществе.

Российские ракеты и дроны имеют детали западного производства

Наши эксперты находят в ракетах, по которым Россия атакует Украину, иностранные компоненты. Ракеты и беспилотники, которые Россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные более чем в 20 странах мира. Это Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США, Канада, Иран и т.д.

Об этом сообщила заместитель директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Наталья Нестор.

Нестор отметила, что за 2023 год эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции провели около 30 тысяч исследований, связанных с фактами военной агрессии России против Украины.

По ее словам, эксперты КНИИСЭ исследуют почти все типы российских ракет (“Искандер”, “Кинжал”, “Калибр”, Х-101, Х-55, Х-59 и др.), которые Россия запускает по Украине. Кроме того, объектами исследования являются ударные беспилотные летательные аппараты типа Shaheed-136, Shaheed-121, а также разведывательные беспилотники — Картограф, Орлан-10, Supercam.

Так, например, в Шахедах это сервоприводы, процессоры, переключатели, генераторы из США, контактные наконечники из Ирана, свечи зажигания, индикаторы из Китая, электрические насосы топливные из Германии и Великобритании, сальники из Тайваня, модули Шоттки из Южной . В ракете "Кинжал" это датчики из Испании, буферы, диоды, трансиверы, преобразователи из США, флеш-память из Тайваня, фильтры из Японии, реле из Германии, преобразователи из Швейцарии и т.д.

Х-101

Это означает, что все ракеты и дроны, их основная высокотехнологичная составляющая, без которой они бы не могли существовать, произведены не в России, а в других странах. Речь о компонентах систем навигации, управления, наводки, микросхемах, различных чипах, датчиках, платах и т.д.

Нестор рассказала, что у большинства электронных компонентов нет исключительного назначения для оружия.

Имеются детали двойного назначения, которые используются и в обиходе. В стиральных машинках, компьютерных разработках, сетевой связи и т.Д. Такие товары завозят на одно использование, а в конце концов делают составляющими оружия. В ракетах одного типа отсутствует одинаковый набор компонентов в конкретных системах. Исходят из того, что у них есть, что смогли завести в РФ.

Микрочипы нидерландских компаний NXP и Nexperia также, несмотря на санкции, продолжают попадать в Россию. Продукцию NXP и Nexperia находили в БПЛА Shahed-136, ZALA, ПТЕРО, "Элерон-3СВ", "Куб", "Орлан-10", "Тахион", "Герань-2", Х-101, ОТРК "Искандер".

В ракете Х-101, которой Россия ударила по Охматдету, был американский чип

Одним из важных элементов ракеты был чип Field Programmable Gate Array, или FPGA, производимый такими американскими компаниями как Advanced Micro Devices и Intel.

Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен к продаже в Россию.

С начала войны Россия импортировала FPGA на сумму свыше 390 млн долл., согласно данным российской таможни. Эти поставки лишь одна из составляющих усилий Кремля, направленных на то, чтобы обойти санкции и сохранить поставки критически важных технологий.

Китай стал доминирующим поставщиком микросхем в Россию. По данным Semiconductor Industry Alliance, через Китай проходят 29% всех полупроводников. Чипы FPGA в огромных количествах поступают китайским производителям, которые устанавливают их в продукты, продаваемые по всему миру.

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