Россия продолжает импортировать из ЕС компоненты для оружия — Bloomberg

По словам европейского чиновника, страны Европейского Союза все еще делают недостаточно, чтобы остановить Россию в получении технологий, подпадающих под ограничение экспорта в РФ, для использования в оружии для ведения войны против Украины.

Россия купила у ЕС за год товаров двойного использования на 100 млн евро

Несмотря на большое количество раундов введенных санкций против России, за первые девять месяцев прошлого года страна импортировала из Евросоюза «чувствительных товаров», используемых в оружии, более чем на 100 млн евро.

Об этом сообщает Bloomberg .

Почти четверть из 450 млн. евро так называемых «товаров высокого приоритета», которые Россия получила из ЕС за первые девять месяцев прошлого года, были отправлены непосредственно из стран блока.

Остальные товары Россия в основном импортировала через третьи страны, как, например, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Китай, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

Отмечается, что в последние месяцы ЕС и его союзники сосредоточили большую часть своей работы по применению санкций против РФ на перечне товаров «общего высокого приоритета», включающих десятки запчастей, компонентов и передовых технологий, таких как полупроводники и электроника, найденные в ракетах. и других военных системах, используемых Россией против Украины или необходимых для их производства.

Среди прочего, в блоке принимаются меры по соблюдению выполнения санкционного режима: экспортные ограничения для компаний в третьих странах, а также дипломатические контакты с этими странами с просьбой ограничить реэкспорт в Россию.

ЕС также получил полномочия, позволяющие ему запрещать экспорт санкционных товаров в страну в наиболее вопиющих случаях, хотя некоторые страны-члены до сих пор противились использованию этого инструмента.

Российское топливо поступает в ЕС

Несмотря на санкции на российскую нефть, страна-агрессорка в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки топлива Европейским союзом.

Об этом сообщает Politico .

В 2023 году ЕС закупил около 35 млн баррелей очищенного топлива (преимущественно дизельного), которое, по меньшей мере, частично происходит из России.

Эти закупки стали возможны благодаря большой и уже известной лазейке: несмотря на запрет ЕС на почти весь импорт российской нефти, страны все еще могут законно покупать российскую нефть, если она сначала перерабатывается на топливо в других местах.

Результатом является постоянный поток российского топлива в ЕС через такие страны как Индия и Турция. Поделиться

Отмечается, что сумма в 1 млрд евро эквивалентна стоимости около 60 тыс иранских дронов Shahed, которые Россия использует для атак по украинским городам.