Росія продовжує імпортувати з ЄС компоненти для зброї — Bloomberg

За словами європейського чиновника, країни Європейського Союзу все ще роблять недостатньо, щоб зупинити Росію в отриманні технологій, які підпадають під обмеження експорту до РФ, для використання їх у зброї для ведення війни проти України.

Росія купила у ЄС за рік товарів подвійного використання на 100 млн євро

Попри велику кількість раундів введених санкцій проти Росії, за перші дев’ять місяців минулого року країна імпортувала з Євросоюзу «чутливих товарів», які використовуються у зброї, на понад 100 млн євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Майже чверть з 450 млн євро так званих «товарів високого пріоритету», які Росія отримала з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з країн блоку.

Решту таких товарів Росія здебільшого імпортувала через треті країни, як наприклад, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан та Вірменія.

Зазначається, що впродовж останніх місяців ЄС та його союзники зосередили більшу частину своєї роботи із застосування санкцій проти РФ на переліку товарів «спільного високого пріоритету», які включають десятки запчастин, компонентів і передових технологій, таких як напівпровідники та електроніка, які були знайдені в ракетах та інших військових системах, що використовуються Росією проти України, або необхідні для їхнього виробництва.

Серед іншого, у блоці вживають заходів щодо дотримання виконання санкційного режиму: експортні обмеження для компаній у третіх країнах, а також дипломатичні контакти з цими країнами з проханням обмежити реекспорт до Росії.

ЄС також отримав повноваження, які дозволять йому забороняти експорт санкційних товарів до країни в найбільш кричущих випадках, хоча деякі країни-члени досі опиралися використанню цього інструменту.

Російське паливо поступає до ЄС

Попри санкції на російську нафту країна-агресорка у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі палива Європейським союзом.

Про це повідомляє Politico.

У 2023 році ЄС закупив близько 35 млн барелів очищеного палива (переважно дизельного), яке щонайменше частково походить з Росії.

Ці закупівлі стали можливими завдяки великій і вже відомій лазівці: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати російську нафту, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших місцях.

Результатом є постійний потік російського палива до ЄС через такі країни, як Індія та Туреччина. Поширити

Зазначається, що сума в 1 млрд євро еквівалентна вартості близько 60 тис іранських дронів Shahed, які Росія використовує для атак по українських містах.