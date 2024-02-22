Россия использует компоненты из Британии для изготовления оружия — Sky News
Категория
Мир
Дата публикации

Россия использует компоненты из Британии для изготовления оружия — Sky News

Флаг Британии
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Источник:  Sky News

Россия продолжает с помощью стран-посредников получать необходимые комплектующие из Британии для изготовления БПЛА и тяжелой техники.

Как комплектующие из Британии помогают России усилить собственную военную машину

Отмечается, что необходимые компоненты и комплектующие из Великобритании попадают в Кыргызстан, Армению и Узбекистан, а оттуда отправляются в Россию.

При этом журналисты издания указывают, что британские производители осуществляют поставки на сотни миллионов фунтов, которые включают в себя необходимое для России оборудование и соответствующие машины, подрывающие режим западных санкций.

В частности, таким образом, Россия получает от Британии оборудование для собственных беспилотников, оптические приборы и тяжелую технику, которые попадают в РФ из стран Кавказа и Средней Азии.

В материале издания отмечается, что экспорт товаров двойного и оборонного назначения из Великобритании в страны Кавказа и Средней Азии с начала развязанной Россией преступной войны против Украины вырос на 500%.

В эти страны из Великобритании поступают части самолетов, вертолетов или БпЛА, оборудование для производства беспилотников и других образцов авиации.

Британские компании экспортировали эти товары на сумму 6 млн фунтов стерлингов в четыре страны.

Цифры показывают, что, несмотря на резкое сокращение потока товаров в Россию после введения торговых санкций после ее вторжения в Украину два года назад, большие объемы чувствительных британских товаров "двойного использования" все еще находят путь в Москву. Анализ подчеркивает масштаб участия Великобритании в теневой экономике, помогающей российской армии поставлять детали и оборудование для оружия, отмечается в материале издания.

Что известно о торговых отношениях между Британией и РФ

Журналисты подчеркивают, что товарооборот между Россией и Великобританией после развязывания Россией преступной войны официально уменьшился на 74%.

Однако авторы материала отмечают, что при тщательном изучении торговой статистики Великобритании открывается совсем другая картина.

В то время как британский экспорт в Россию резко упал, британский экспорт в ряд бывших советских сателлитов вырос беспрецедентными темпами.

В то же время у Евросоюза есть список из 45 категорий товаров – "предметов высокого приоритета" – найденных в остатках российского оружия на поле битвы в Украине.

Трагедия заключается в том, что каждый раз, когда украинцы разбирают беспилотник, крылатую ракету или коммуникационное оборудование, пораженное военными, в этом оборудовании есть компоненты, которые поступают из ЕС, поступают из Великобритании и поступают из США, и выпускаются с февраля. 2022 года. Так что это свежий экспорт, это не устаревший, - отмечают авторы материала.

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