Росія продовжує за допомогою країн-посередників отримувати необхідні комплектуючі з Британії для виготовлення БпЛА і важкої техніки.

Як комплектуючі з Британії допомогають Росії посилити власну військову машину

Зазначається, що необхідні компоненти та комплектуючі з Великої Британії потрапляють до Киргизстану, Вірменії та Узбекистану, а звідти відправляються в Росію.

При цьому журналісти видання вказують, що британські виробники здійснюють поставки на сотні мільйонів фунтів, які включають необхідне Росії обладнання та відповідні машини, що підриває режим західних санкцій.

Зокрема, таким чином Росія отримує від Британії обладнання для власних безпілотників, оптичні прилади та важку техніку, які потрапляють до РФ з країн Кавказу та Середньої Азії.

У матеріалі видання зазначається, що експорт товарів подвійного та оборонного призначення з Великої Британії до країн Кавказу та Середньої Азії з початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України зріс на 500%.

До цих країн з Великої Британії надходять частини літаків, гелікоптерів або БпЛА, обладнання для виробництва безпілотників та інших зразків авіації.

Британські компанії експортували цих товарів на суму 6 млн фунтів стерлінгів до чотирьох країн.

Цифри показують, що, незважаючи на різке скорочення потоку товарів до Росії після введення торговельних санкцій після її вторгнення в Україну два роки тому, великі обсяги чутливих британських товарів "подвійного використання" все ще знаходять шлях до Москви. Аналіз підкреслює масштаб участі Великобританії в тіньовій економіці, яка допомагає російській армії постачати деталі та обладнання для зброї, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про торговельні відносини між Британією та РФ

Журналісти підкреслюють, що товарообіг між Росією та Великою Британією після розв’язання Росією злочинної війни офіційно зменшився на 74%.

Однак автори матеріалу зазначають, що під час ретельного вивчення торговельної статистики Великої Британії відкривається зовсім інша картина.

У той час як британський експорт до Росії різко впав, британський експорт до низки колишніх радянських сателітів зріс безпрецедентними темпами.

Водночас у Євросоюзу є список із 45 категорій товарів – "предметів високого пріоритету" – які були знайдені в залишках російської зброї на полі битви в Україні.