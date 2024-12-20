Россия до сих пор использует западные компоненты в вооружении — Украина предоставила США доказательства
Категория
Украина
Дата публикации

Россия до сих пор использует западные компоненты в вооружении — Украина предоставила США доказательства

Министерство обороны Украины
Орлан
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Украинские военные эксперты предоставили США доказательства использования западных электронных компонентов в российском оружии, которое наносит удары по гражданской инфраструктуре нашей страны.

Главные тезисы

  • Украина предоставила доказательства использования западных компонентов в российском оружии, направленном против гражданской инфраструктуры.
  • Важность сотрудничества между Украиной и США в контроле безопасности и санкционной политике поставок электронных компонентов для российского вооружения.
  • Ракета Х-101, примененная против Охматдета, содержала американские компоненты, в том числе запрещенный к продаже чип FPGA.
  • Россия обходит санкции, импортируя западные компоненты для своего вооружения, что показывает необходимость усиления международного контроля и перекрытия каналов поставок.
  • Сотрудничество с Офисом генерального инспектора минобороны США помогает Украине и США контролировать безопасность поставок и формировать эффективную санкционную политику в отношении иностранных компаний, участвующих в производстве российской военной техники.

Россия до сих пор использует западные компоненты в вооружении

В Минобороны отметили, что ведомство наладило системное сотрудничество с Офисом генерального инспектора минобороны США, благодаря чему проводят регулярные встречи, направленные на контроль безопасности ВСУ и формирование санкционной политики в отношении иностранных компаний, чья продукция обнаружена в российском вооружении.

Так, во время встречи представители научно-исследовательского учреждения ВСУ представили Службе уголовных расследований Офиса генинспектора минобороны США подробный анализ импортированной электроники в российских вооружениях.

В частности, речь шла о российских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", в которых обнаружили иностранные компоненты, а именно: системы наведения, навигационные модули, блоки управления и вычислительные устройства.

Украина передала полную информацию о комплектующих, включая фотоматериалы, серийные номера, данные о странах происхождения и названия компаний-производителей, подтверждающих системное использование западных технологий в производстве российской военной техники.

Представители США проявили значительный интерес к предоставленным материалам и отметили важность подобных встреч. Они добавили, что это должно создать основание для усиления санкционного давления и перекрытия каналов поставок электронной продукции, которая может использоваться в военных преступлениях.

В ракете Х-101, которой Россия ударила по Охматдету, был американский чип

Одним из важных элементов ракеты был чип Field Programmable Gate Array, или FPGA, производимый такими американскими компаниями как Advanced Micro Devices и Intel.

Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен к продаже в Россию.

С начала войны Россия импортировала FPGA на сумму свыше 390 млн долл., согласно данным российской таможни. Эти поставки лишь одна из составляющих усилий Кремля, направленных на то, чтобы обойти санкции и сохранить поставки критически важных технологий.

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