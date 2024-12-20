Россия до сих пор использует западные компоненты в вооружении — Украина предоставила США доказательства

Украинские военные эксперты предоставили США доказательства использования западных электронных компонентов в российском оружии, которое наносит удары по гражданской инфраструктуре нашей страны.
Главные тезисы
- Украина предоставила доказательства использования западных компонентов в российском оружии, направленном против гражданской инфраструктуры.
- Важность сотрудничества между Украиной и США в контроле безопасности и санкционной политике поставок электронных компонентов для российского вооружения.
- Ракета Х-101, примененная против Охматдета, содержала американские компоненты, в том числе запрещенный к продаже чип FPGA.
- Россия обходит санкции, импортируя западные компоненты для своего вооружения, что показывает необходимость усиления международного контроля и перекрытия каналов поставок.
- Сотрудничество с Офисом генерального инспектора минобороны США помогает Украине и США контролировать безопасность поставок и формировать эффективную санкционную политику в отношении иностранных компаний, участвующих в производстве российской военной техники.
Россия до сих пор использует западные компоненты в вооружении
В Минобороны отметили, что ведомство наладило системное сотрудничество с Офисом генерального инспектора минобороны США, благодаря чему проводят регулярные встречи, направленные на контроль безопасности ВСУ и формирование санкционной политики в отношении иностранных компаний, чья продукция обнаружена в российском вооружении.
В частности, речь шла о российских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", в которых обнаружили иностранные компоненты, а именно: системы наведения, навигационные модули, блоки управления и вычислительные устройства.
Украина передала полную информацию о комплектующих, включая фотоматериалы, серийные номера, данные о странах происхождения и названия компаний-производителей, подтверждающих системное использование западных технологий в производстве российской военной техники.
Представители США проявили значительный интерес к предоставленным материалам и отметили важность подобных встреч. Они добавили, что это должно создать основание для усиления санкционного давления и перекрытия каналов поставок электронной продукции, которая может использоваться в военных преступлениях.
В ракете Х-101, которой Россия ударила по Охматдету, был американский чип
Одним из важных элементов ракеты был чип Field Programmable Gate Array, или FPGA, производимый такими американскими компаниями как Advanced Micro Devices и Intel.
Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен к продаже в Россию.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-