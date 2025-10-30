У ГУР показали відео знищення партизанами засобів комунікації на території РФ
Категорія
Події
Дата публікації

У ГУР показали відео знищення партизанами засобів комунікації на території РФ

ГУР
пожежа
Read in English

Від Ростова до Камчатки: партизани нищать ворожі засоби комунікації на території держави-агресора. Про це повідомили у Головному управління розвідки.

Головні тези:

  • Дії партизан: знищення засобів комунікації від Ростова до Камчатки.
  • Спалахи в Росії: підпал веж і комунікаційного обладнання на різних територіях.
  • Головне управління розвідки показало відео знищення інфраструктури комунікацій.

ГУР представило ефектне відео знищення засобів комунікації у РФ

По всій Росії продовжують спалахувати вежі стільникового зв’язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів.

Останніми місяцями займання зафіксовані, зокрема, у Республіці Адигея, у Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих Кремлем територіях України.

Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни ГУР уразили десантний катер РФ і 3 РЛС у Криму — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземних компонентів ракет та безпілотників РФ
ГУР
ракета
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало ексклюзивне відео ліквідації окупанта РФ Марзоєва
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?