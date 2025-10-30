У ГУР показали відео знищення партизанами засобів комунікації на території РФ

Від Ростова до Камчатки: партизани нищать ворожі засоби комунікації на території держави-агресора. Про це повідомили у Головному управління розвідки.
Головні тези:
- Дії партизан: знищення засобів комунікації від Ростова до Камчатки.
- Спалахи в Росії: підпал веж і комунікаційного обладнання на різних територіях.
- Головне управління розвідки показало відео знищення інфраструктури комунікацій.
ГУР представило ефектне відео знищення засобів комунікації у РФ
По всій Росії продовжують спалахувати вежі стільникового зв’язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів.
Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!
