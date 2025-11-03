ГУР знищило об'єкти ППО армії РФ у Криму — відео

Майстри ГУР знищили чергові об’єкти ППО загарбників у Криму ― ексклюзивне відео та деталі операції.
Головні тези:
- Бійці ГУР знищили об'єкти ППО армії РФ в Криму у ніч на 2 листопада.
- Майстри Департаменту активних дій ГУР атакували систему протиповітряної оборони московитів.
- Знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.
Бійці ГУР спалили об'єкти ППО армії РФ у Криму
У ніч з 1 на 2 листопада майстри Департаменту активних дій ГУР МО України атакували чергові дороговартісні об’єкти системи протиповітряної оборони московитів у тимчасово окупованому Криму.
Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор “АОРЛ-1АС” та РЛС П-18 “Терек” російської окупаційної армії.
