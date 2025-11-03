ГУР знищило об'єкти ППО армії РФ у Криму — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР знищило об'єкти ППО армії РФ у Криму — відео

ГУР
Тріумф

Майстри ГУР знищили чергові об’єкти ППО загарбників у Криму ― ексклюзивне відео та деталі операції.

Головні тези:

  • Бійці ГУР знищили об'єкти ППО армії РФ в Криму у ніч на 2 листопада.
  • Майстри Департаменту активних дій ГУР атакували систему протиповітряної оборони московитів.
  • Знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Бійці ГУР спалили об'єкти ППО армії РФ у Криму

У ніч з 1 на 2 листопада майстри Департаменту активних дій ГУР МО України атакували чергові дороговартісні об’єкти системи протиповітряної оборони московитів у тимчасово окупованому Криму.

У результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 “тріумф”, який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор “АОРЛ-1АС” та РЛС П-18 “Терек” російської окупаційної армії.

