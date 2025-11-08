Атака Росії на Дніпропетровщину — є загибла та потерпілі

Уночі 8 листопада російські загарбники знову здійснили повітряний напад на Дніпропетровську область. Згідно з останніми даними, загинула жінка, ще 11 постраждали, зокрема двоє дітей.
Головні тези:
- Область пережила ще одну масовану атаку ворога
- Пошкоджені квартири, інфраструктура та автомобілі.
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину — що відомо
Як повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко о 02:23, у Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка.
Таким чином росіяни зруйнували одразу кілька квартир, почалася пожежа.
Окрім того, наголошується, що в місті пошкоджена інфраструктура.
Згідно з останніми даними, в Самарівському районі постраждали троє людей: 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості.
Рятувальники змогли приборкати пожежу в приватному будинку.
Також повідомляється, що в Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині — понівечені інфраструктура, авто.
