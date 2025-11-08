Атака Росії на Дніпропетровщину — є загибла та потерпілі
Атака Росії на Дніпропетровщину — є загибла та потерпілі

Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину — що відомо
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Уночі 8 листопада російські загарбники знову здійснили повітряний напад на Дніпропетровську область. Згідно з останніми даними, загинула жінка, ще 11 постраждали, зокрема двоє дітей.

Головні тези:

  • Область пережила ще одну масовану атаку ворога
  • Пошкоджені квартири, інфраструктура та автомобілі.

Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину — що відомо

Як повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко о 02:23, у Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка.

Таким чином росіяни зруйнували одразу кілька квартир, почалася пожежа.

Фото: ДСНС

Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

В.о. начальника Дніпропетровської ОВА

Окрім того, наголошується, що в місті пошкоджена інфраструктура.

Фото: ДСНС

Згідно з останніми даними, в Самарівському районі постраждали троє людей: 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості.

Рятувальники змогли приборкати пожежу в приватному будинку.

Також повідомляється, що в Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині — понівечені інфраструктура, авто.

Фото: ДСНС

Продовжувався терор Нікопольщини. Агресор бив FPV-дронами та артилерією по райцентру, — зазначає Владислав Гайваненко.

