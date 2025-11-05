10 тисяч військових КНДР знаходяться на кордоні Росії з Україною — що далі

На кордоні Росії з Україною наразі перебувають близько 10 тисяч північнокорейських військових, які виконують охоронні функції.

Північнокорейські військові стоять на кордоні Росії з Україною

Про це заявила розвідка Південної Кореї.

За даними розвідки, з 10 тисяч — понад тисяча північнокорейських інженерів залучені до робіт із розмінування в прикордонних районах.

Крім того, Пхеньян направив ще близько 5 тисяч своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії. Їх планують використовувати для відновлення інфраструктури на окупованих територіях.

Зокрема, героїзуючи війська, відправлені до Росії, він (Кім Чен Ин) виділяє власну відправку до Росії як значне досягнення і, здається, має намір сфабрикувати новий міф про перемогу після 1950-х років щодо повернення Курська... Ми також виявили ознаки щодо створення двох музеїв перемоги в Пхеньяні. Поширити

Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.

У квітні 2025 року країна-терорист визнала, що північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.

Крім цього, КНДР допомагає Росії зі зброєю та ракетами.