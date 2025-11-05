10 тисяч військових КНДР знаходяться на кордоні Росії з Україною — що далі

На кордоні Росії з Україною наразі перебувають близько 10 тисяч північнокорейських військових, які виконують охоронні функції.
Головні тези:
- 10 тисяч північнокорейських військових зараз знаходяться на кордоні Росії з Україною, виконуючи різноманітні завдання, включаючи роботи з розмінування та обслуговування інфраструктури.
- Роль КНДР у воєнних діях на кордоні України може мати серйозний вплив на геополітичну ситуацію в регіоні.
- Договір про "стратегічне партнерство" між КНДР та Росією підвищує напруженість у зв'язках з країнами-сусідами.
Північнокорейські військові стоять на кордоні Росії з Україною
Про це заявила розвідка Південної Кореї.
За даними розвідки, з 10 тисяч — понад тисяча північнокорейських інженерів залучені до робіт із розмінування в прикордонних районах.
Крім того, Пхеньян направив ще близько 5 тисяч своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії. Їх планують використовувати для відновлення інфраструктури на окупованих територіях.
Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.
У квітні 2025 року країна-терорист визнала, що північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.
Крім цього, КНДР допомагає Росії зі зброєю та ракетами.
