10 тысяч военных КНДР находятся на границе России с Украиной — что дальше

На границе России с Украиной находятся около 10 тысяч северокорейских военных, выполняющих охранные функции.
Главные тезисы
- Присутствие 10 тысяч военных КНДР на границе России с Украиной вызывает беспокойство и может повлиять на геополитическую обстановку.
- Северокорейские военные выполняют различные задачи, включая работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры.
Северокорейские военные стоят на границе России с Украиной
Об этом заявила разведка Южной Кореи.
По данным разведки, из 10 тысяч — более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.
Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, с сентября прибывающих в Россию. Их планируется использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.
Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает предоставление взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.
В апреле 2025 года страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.
Кроме того, КНДР помогает России с оружием и ракетами.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-