10 тысяч военных КНДР находятся на границе России с Украиной — что дальше
10 тысяч военных КНДР находятся на границе России с Украиной — что дальше

солдаты
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

На границе России с Украиной находятся около 10 тысяч северокорейских военных, выполняющих охранные функции.

Главные тезисы

  • Присутствие 10 тысяч военных КНДР на границе России с Украиной вызывает беспокойство и может повлиять на геополитическую обстановку.
  • Северокорейские военные выполняют различные задачи, включая работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры.

Северокорейские военные стоят на границе России с Украиной

Об этом заявила разведка Южной Кореи.

По данным разведки, из 10 тысяч — более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.

Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, с сентября прибывающих в Россию. Их планируется использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.

В частности, героизируя войска, отправленные в Россию, он (Ким Чен Ын) выделяет свою отправку в Россию как значительное достижение и, кажется, намерен сфабриковать новый миф о победе после 1950-х годов по возвращению Курска... Мы также обнаружили признаки создания двух музеев победы в Пхеньяне.

Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает предоставление взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

В апреле 2025 года страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Кроме того, КНДР помогает России с оружием и ракетами.

КНДР

