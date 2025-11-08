Атака России на Днепропетровщину — есть погибшая и пострадавшие

Ночью 8 ноября российские захватчики снова совершили воздушное нападение на Днепропетровскую область. Согласно последним данным, погибла женщина, еще 11 пострадали, в том числе двое детей.
Главные тезисы
- Область пережила еще одну массированную атаку врага
- Повреждены квартиры, инфраструктура и автомобили.
Последствия атаки России на Днепропетровщину — что известно
Как сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в 02:23, в Днепре из-за попадания БПЛА повреждена многоэтажка.
Таким образом, россияне разрушили сразу несколько квартир, начался пожар.
Кроме того, указано, что в городе повреждена инфраструктура.
Согласно последним данным, в Самаровском районе пострадали три человека: 55-летний мужчина в больнице в состоянии средней тяжести.
Спасатели смогли потушить пожар в частном доме.
Также сообщается, что в Павлограде повреждено предприятие, горел гараж. На Синельниковщине — изуродованы инфраструктура, авто.
