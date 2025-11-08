Атака России на Днепропетровщину — есть погибшая и пострадавшие
Атака России на Днепропетровщину — есть погибшая и пострадавшие

Последствия атаки России на Днепропетровщину – что известно
Источник:  Днепропетровская ОГА

Ночью 8 ноября российские захватчики снова совершили воздушное нападение на Днепропетровскую область. Согласно последним данным, погибла женщина, еще 11 пострадали, в том числе двое детей.

Главные тезисы

  • Область пережила еще одну массированную атаку врага
  • Повреждены квартиры, инфраструктура и автомобили.

Последствия атаки России на Днепропетровщину — что известно

Как сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в 02:23, в Днепре из-за попадания БПЛА повреждена многоэтажка.

Таким образом, россияне разрушили сразу несколько квартир, начался пожар.

Фото: ГСЧС

Пожар в днепровской многоэтажке был потушен. Там разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этажа. Погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы, в частности, 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

И.о. начальника Днепропетровской ОВА

Кроме того, указано, что в городе повреждена инфраструктура.

Фото: ГСЧС

Согласно последним данным, в Самаровском районе пострадали три человека: 55-летний мужчина в больнице в состоянии средней тяжести.

Спасатели смогли потушить пожар в частном доме.

Также сообщается, что в Павлограде повреждено предприятие, горел гараж. На Синельниковщине — изуродованы инфраструктура, авто.

Фото: ГСЧС

Продолжался террор Никопольщины. Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией по райцентру, — отмечает Владислав Гайваненко.

