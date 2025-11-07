Это рекорд. Украинские дроны уничтожили 25 тыс оккупантов РФ в октябре

Благодаря беспилотникам украинские войска только за октябрь ликвидировали 25 тысяч военных РФ. Такие потери Россия не несла с начала полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Украинские дроны сыграли ключевую роль в уничтожении 25 тысяч оккупантов РФ за октябрь, что является рекордом для российских потерь с начала войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об успешных операциях украинских войск и отметил важность использования беспилотников на фронте.
- Видеоподтверждения свидетельствуют о рекордном уровне потерь РФ, достигнутом благодаря действиям украинских дронов.
Украинские дроны уничтожили 25 тыс оккупантов РФ в октябре
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц.
По словам Зеленского, это говорит о том, что Украина увеличивает количество БпЛА-компонента на фронте и соответственно враг несет больше потерь.
Ранее Зеленский заявил, что процент успешного уничтожения вражеских ударных БпЛА украинскими перехватчиками составляет 68% и будет расти.
