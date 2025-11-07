Это рекорд. Украинские дроны уничтожили 25 тыс оккупантов РФ в октябре

Благодаря беспилотникам украинские войска только за октябрь ликвидировали 25 тысяч военных РФ. Такие потери Россия не несла с начала полномасштабной войны.

Украинские дроны уничтожили 25 тыс оккупантов РФ в октябре

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Есть 25 тысяч потерь врага, "двухсотых" российских оккупантов за октябрь только благодаря БпЛА. Четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждениями. У нас есть программа, и мы даем за ответные действия с видеоподтверждениями дополнительные баллы. Поэтому здесь четкая цифра. Без видеоподтверждения — еще 2-3 тысячи. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц.

По словам Зеленского, это говорит о том, что Украина увеличивает количество БпЛА-компонента на фронте и соответственно враг несет больше потерь.

Ранее Зеленский заявил, что процент успешного уничтожения вражеских ударных БпЛА украинскими перехватчиками составляет 68% и будет расти.