Это рекорд. Украинские дроны уничтожили 25 тыс оккупантов РФ в октябре
Украина
Это рекорд. Украинские дроны уничтожили 25 тыс оккупантов РФ в октябре

Владимир Зеленский
дрон
Благодаря беспилотникам украинские войска только за октябрь ликвидировали 25 тысяч военных РФ. Такие потери Россия не несла с начала полномасштабной войны.

  • Украинские дроны сыграли ключевую роль в уничтожении 25 тысяч оккупантов РФ за октябрь, что является рекордом для российских потерь с начала войны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об успешных операциях украинских войск и отметил важность использования беспилотников на фронте.
  • Видеоподтверждения свидетельствуют о рекордном уровне потерь РФ, достигнутом благодаря действиям украинских дронов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Есть 25 тысяч потерь врага, "двухсотых" российских оккупантов за октябрь только благодаря БпЛА. Четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждениями. У нас есть программа, и мы даем за ответные действия с видеоподтверждениями дополнительные баллы. Поэтому здесь четкая цифра. Без видеоподтверждения — еще 2-3 тысячи.

Зеленский отметил, что это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц.

По словам Зеленского, это говорит о том, что Украина увеличивает количество БпЛА-компонента на фронте и соответственно враг несет больше потерь.

Ранее Зеленский заявил, что процент успешного уничтожения вражеских ударных БпЛА украинскими перехватчиками составляет 68% и будет расти.

