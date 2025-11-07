Це рекорд. Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні
Це рекорд. Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні

Володимир Зеленський
дрон
Завдяки безпілотникам українські війська лише за жовтень ліквідували 25 тисяч військових РФ. Таких втрат Росія не несла з початку повномасштабної війни.

Головні тези:

  • Українські дрони забезпечили ліквідацію 25 тисяч окупантів у жовтні, що є найбільшою кількістю втрат Росії від початку війни.
  • Згідно з відеопідтвердженнями, втрати окупантів із РФ досягли рекордного рівня, підтвердженими Президентом України Володимиром Зеленським.
  • Зеленський підкреслив, що збільшення кількості безпілотників на фронті дозволило українським військам здійснити успішні операції проти ворога.

Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні — Зеленський

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Маємо 25 тисяч втрат ворога, "двохсотих" російських окупантів за жовтень тільки завдяки БпЛА. Чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженнями. У нас є програма, і ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженнями додаткові бали. Тому тут чітка цифра. Без відеопідтвердження — ще 2-3 тисячі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць.

За словами Зеленського, це говорить про те, що Україна збільшує кількість БпЛА-компонента на фронті та, відповідно, ворог несе більше втрат.

Раніше Зеленський заявив, що відсоток успішного знищення ворожих ударних БпЛА українськими дронами-перехоплювачами складає 68% і буде зростати.

