Це рекорд. Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні

Завдяки безпілотникам українські війська лише за жовтень ліквідували 25 тисяч військових РФ. Таких втрат Росія не несла з початку повномасштабної війни.

Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні — Зеленський

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Маємо 25 тисяч втрат ворога, "двохсотих" російських окупантів за жовтень тільки завдяки БпЛА. Чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженнями. У нас є програма, і ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженнями додаткові бали. Тому тут чітка цифра. Без відеопідтвердження — ще 2-3 тисячі. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць.

За словами Зеленського, це говорить про те, що Україна збільшує кількість БпЛА-компонента на фронті та, відповідно, ворог несе більше втрат.

Раніше Зеленський заявив, що відсоток успішного знищення ворожих ударних БпЛА українськими дронами-перехоплювачами складає 68% і буде зростати.