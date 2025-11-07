Це рекорд. Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні

Завдяки безпілотникам українські війська лише за жовтень ліквідували 25 тисяч військових РФ. Таких втрат Росія не несла з початку повномасштабної війни.
Головні тези:
- Українські дрони забезпечили ліквідацію 25 тисяч окупантів у жовтні, що є найбільшою кількістю втрат Росії від початку війни.
- Згідно з відеопідтвердженнями, втрати окупантів із РФ досягли рекордного рівня, підтвердженими Президентом України Володимиром Зеленським.
- Зеленський підкреслив, що збільшення кількості безпілотників на фронті дозволило українським військам здійснити успішні операції проти ворога.
Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні — Зеленський
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць.
За словами Зеленського, це говорить про те, що Україна збільшує кількість БпЛА-компонента на фронті та, відповідно, ворог несе більше втрат.
Раніше Зеленський заявив, що відсоток успішного знищення ворожих ударних БпЛА українськими дронами-перехоплювачами складає 68% і буде зростати.
