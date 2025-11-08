В Днепре выросло количество погибших в результате удара России
В Днепре выросло количество погибших в результате удара России

Что известно о ситуации в Днепре
Источник:  online.ua

Мэр Днепра Борис Филатов официально подтвердил, что число погибших в результате российской атаки на Днепр в ночь на 8 ноября возросло до трех.

  • В настоящее время в Днепре под завалами продолжаются поиски еще одного человека.
  • Силы ПВО успешно осуществили сопровождение и уничтожение большого числа вражеских воздушных целей.

По словам городского головы, пока не будет завершена спасательная операция — количество жертв будет расти.

На этом фоне Борис Филатов официально подтвердил, что уже 3 человека погибли, еще один не могут найти.

Также, скорее всего, как на 118-м доме, придется демонтировать два подъезда… Все. Мне нужно координировать еще кучу вопросов. Основное — это подача тепла.

Что важно понимать, 7-8 ноября российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Для этого враг использовал ударные БПЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения — 45 ракет (из них — 32 баллистика) и 458 БпЛА разных типов (около 300 — шахеды).

Силы ПВО смогли успешно обезвредить 415 вражеских воздушных целей.

