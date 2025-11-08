В Днепре выросло количество погибших в результате удара России

Мэр Днепра Борис Филатов официально подтвердил, что число погибших в результате российской атаки на Днепр в ночь на 8 ноября возросло до трех.
Главные тезисы
- В настоящее время в Днепре под завалами продолжаются поиски еще одного человека.
- Силы ПВО успешно осуществили сопровождение и уничтожение большого числа вражеских воздушных целей.
Что известно о ситуации в Днепре
По словам городского головы, пока не будет завершена спасательная операция — количество жертв будет расти.
На этом фоне Борис Филатов официально подтвердил, что уже 3 человека погибли, еще один не могут найти.
Что важно понимать, 7-8 ноября российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Для этого враг использовал ударные БПЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
Силы ПВО смогли успешно обезвредить 415 вражеских воздушных целей.
