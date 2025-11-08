ГБР объявило подозрение комбату, из-за которого погибли военные на Днепропетровщине
ГБР объявило подозрение комбату, из-за которого погибли военные на Днепропетровщине

ГБР
Что известно о решении ДБР
Государственное бюро расследований официально подтвердило, что сообщило о подозрении командиру одного из батальонов, проигнорировавшему запрет Генерального штаба ВСУ и собравшему личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября.

Главные тезисы

  • Командир уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.
  • Подозрение касается исключительно решения, которое привело к трагическим последствиям.

Что известно о решении ГБР

1 ноября армия РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по скоплению людей — именно это было причиной потерь среди военных и гражданских.

Враг совершил атаку двумя баллистическими ракетами, вероятно типа “Искандер”, и тремя ударными беспилотниками “Герань”.

В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава.

Сотрудники ГБР пришли к выводу, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности шло в разрез действующим требованиям и приказам военного руководства.

Что важно понимать, комбат сообщен о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

ГБР также отмечает, что в настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения — содержания под стражей.

Подозрение касается исключительно решения, приведшего к трагическим последствиям. Никакие заслуги или боевой опыт командира не могут оправдать игнорирование требований безопасности. В военных условиях массовые собрания, церемонии или награждения в районах возможной ракетной опасности недопустимы. Командиры несут личную ответственность за жизнь и безопасность подчиненных.

