Россия выпустила по Украине 45 ракет и 458 ударных дронов

Утром 8 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время новой атаки страна-агрессор РФ атаковала мирные города и села Украины 45 ракетами и более 450 ударными дронами.
Главные тезисы
- Для нового акта террора враг использовал 503 средства воздушного нападения.
- В настоящее время зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях.
Отчет работы сил ПВО 7-8 ноября
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения — 45 ракет (из них — 32 баллистика) и 458 БпЛА разных типов (около 300 — шахеды):
458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым);
25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской, Ростовской обл. — РФ);
10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, Воронежской обл. — РФ);
7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской обл. — РФ);
- 3 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).
Основные направления удара — Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:
406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
9 ракет разных типов.
Кроме того, по состоянию на 10:00 информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.
