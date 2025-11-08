Россия выпустила по Украине 45 ракет и 458 ударных дронов

Утром 8 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время новой атаки страна-агрессор РФ атаковала мирные города и села Украины 45 ракетами и более 450 ударными дронами.

Отчет работы сил ПВО 7-8 ноября

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения — 45 ракет (из них — 32 баллистика) и 458 БпЛА разных типов (около 300 — шахеды):

458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым);

25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской, Ростовской обл. — РФ);

10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, Воронежской обл. — РФ);

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской обл. — РФ);

- 3 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).

Основные направления удара — Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:

406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

9 ракет разных типов.

Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины.

Кроме того, по состоянию на 10:00 информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.